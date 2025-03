(Zdroj: Ján Zemiar )

Bývalá Miss Veronika Vágnerová si nenechala ujsť voňavú akciu, ktorá sa uskutočnila prednedávnom pri príležitosti predstavenia nového parfumu známej švédskej značky s názvom Love Potion Cherry on Top. Veronika je však nielen krásna žena, čo potvrdila aj získaním titulu MISS Slovensko v roku 2007, ale už nejaký čas je aj mamou syna Alexa. Z toho je dnes už veľký 9 ročný chlapec, ktorý dokonca svojej slávnej mame sem-tam kafre do remesla. „Áno, už má 9 rokov a maminu aj zaúkoloval ako mám robiť Instagram. Povedal, že mám byť interaktívnejšia,“ prezrádza s úsmevom Veronika, ktorá si však od Alexa nie raz vypočuje aj kritické slovo. „On nemá rád, keď som až moc sexi, hovorí – netvár sa takto, to je trápne. Takže už má pubertiacke názory, ale myslím, že je dobre vychovaný.“

To, akým smerom sa Alex bude uberať je zatiaľ vo hviezdach, no aktuálne žije najmä futbalom, v čom ho obaja rodičia nesmierne podporujú. A ako správna mama by Veronika svojho syna podporila naozaj v čomkoľvek, pre čo by sa rozhodol. Má to však háčik!

Bude z neho PROFESIONÁL? Syn Veroniky Vagnerovej má našliapnuté vysoko: Doma má podporu! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar)