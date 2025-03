Smetisko Oktagonu a farma KSW? Promotér Marhanský dáva veci na pravú mieru

Boris Marhanský (Zdroj: RFA)

Hviezdy RFA mieria do KSW

V relácii Staredown z produkcie portálu Šport.sk padla reč aj na označenia organizácie, pričom jednou z nich je aj “farma KSW”. Real Fight Arena už dlhodobejšie spolupracuje s najprestížnejšou európskou organizáciou a promotér Boris Marhanský vysvetlil, ako celú spoluprácu vníma zo svojej strany: „Spolupráca s KSW je veľmi dobrá a príjemná. Stalo sa aj nám, že sme mali kolíziu termínov a nebola možnosť zmeniť to na našej ani na ich strane. Vždy sme sa o tom vedeli porozprávať, zavolať si ohľadom zápasníkov.“

Zároveň povedal, že zo štartov hviezdnych RFA bojovníkov v KSW ťaží aj jeho organizácia. „Ja to vnímam tak, že pokiaľ sa naši zápasníci môžu ukázať aj v KSW, ja nevidím dôvod, prečo by sme ich nemali púšťať. Chalani tam naberú skúsenosti a potom sa opäť ukážu u nás, pre divákov je to zase niečo lepšie,“ doplnil Marhanský.

Pre organizáciu je to zároveň spôsob, ako jednotlivých bojovníkov vypromovať aj na zahraničnej scéne. „Nechceme to stavať na jednom zápasníkovi, ktorý sa zraní, a my nebudeme mať koho postaviť. My sa snažíme stále budovať našu značku, aby ľudia presne vedeli, že keď prídu na RFA, tak uvidia kvalitné zápasy. Štefan Vojčák bude mať titulový zápas v KSW a verím tomu, že potom sa zase bude chcieť ukázať aj u nás v Bratislave na domácej pôde. Nevnímam to tak, že o niečo prichádzame. Skôr chalani naberú nové skúsenosti, nových fanúšikov a zase tá sledovanosť bude u nich lepšia,“ uzavrel šéf RFA, ktorý pripustil opätovný štart Štefana Vojčáka na Slovensku.

Boris Marhanský (Zdroj: RFA)

Smetisko Oktagonu?

Keď RFA vstupovala na trh, do organizácie prešlo viacero bojovníkov z konkurenčného Oktagonu. Okrem Lea Brichtu to boli aj napríklad Milan Ďatelinka či David Hošek, ktorí v tom čase patrili k špičke Oktagonu. „Mali sme Milana Ďatelinku, ktorý šiel zápas predtým o titul a u nás dva zápasy prehral. Mali sme Davida Hošeka, ktorý bol dvojka v Oktagone, prešiel k nám a prehral. Teraz keď niekto angažuje Kozmu, povieme, že to je smetisko?“ Marhanský položil rečnícku otázku.

Nie každá akvizícia sa však vydarila, čo je prípad Gábora Borárosa. Šéf organizácie priznal, že jeho výkony boli veľkým sklamaním a že ho už v úlohe zápasníka RFA neuvidíme. „Samozrejme, Gábor neukázal žiaden dobrý výkon u nás, a preto sme mu zrušili zmluvu, hoci ju mal do konca tohto roka. Čo sa týka Mikuláška, tak Vaška mám rád aj ako osobu. S ním je to tak hore-dole, že niekedy sa vie pripraviť na zápas a niekedy mu to ujde. Teraz má mať u nás v Ostrave zápas v boxe a pôjde proti človeku, ktorý sa oňho kedysi staral,“ povedal na adresu Gábora Borárosa a Václava Mikuláška.