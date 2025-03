(Zdroj: archív MG)

TURECKO - Bývalý markizácky farmár Michal Gajdošech (34) sa rozhodol skoncovať s chybičkou krásy, ktorá ho v posledných rokoch trápila. Odletel do Turecka a nechal sa tam vylepšiť. Na sociálnej sieti Instagram potom zdieľal poriadne autentické zábery!

Michal Gajdošech sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2018 vďaka markizáckej reality šou Farma. Výhru 75 tisíc eur sa mu vtedy síce vybojovať nepodarilo, no po televíznom projekte rozbehol modelingovú kariéru, stal sa 4. najkrajším mužom planéty a získal titul Najkrajšie telo sveta. O to viac ho hnevala chybička krásy, ktorá sa uňho rokmi začala objavovať.

Začali mu výrazne rednúť vlasy. „14 rokov dozadu v roku 2011 som mal takéto vlasy. Myslím si, že mi vypadalo tak 60-80% toho, čo som mal. Padanie vlasov ma trápilo od 18tich rokov. Takže som v kútiku duše o tom vždy sníval. A práve preto som na vlasy bol aj dosť upnutý a necítil som sa dobre a sebavedome,“ priznal Michal. „Všetci si mysleli, že mám veľa vlasov, ale to je presne Instagram vs. realita. Skutočnosť trochu inde. Keď so mmal 20 rokov, tak som mal na hlave mikrofón,“ dodal.

Michal Gajdošech kedysi (Zdroj: archiv M.G.)

A v týchto dňoch sa svoj problém rozhodol raz a navždy vyriešiť. Odletel do Turecka, kde podstúpil tranplantáciu vlasov. No a celý zákrok potom mapoval na sociálnej sieti Instagram. Svojich sledovateľov tak neušetril ani poriadne autentických záberov, ktoré často nie sú príjemné na pozeranie. (viac záberov nájdete na Instagram profile Michala Gajdošecha)

Markizákovi vybrali zo zadnej časti hlavy dokopy 3500 štepov, ktoré potom aplikovali na celé temeno. Zákrok trval viac ako 4 hodiny. „Nebolelo to, za čo som rád. Na druhý deň som ani nemal tabletku od bolesti. A teším sa na nové vlasy,“ dodal Gajdošech, ktorý sa už čoskoro bude môcť opäť pýšiť hustým három.

Markizák odletel do Turecka: Nechal sa tam VYLEPŠIŤ... Uff, poriadne AUTENTICKÉ ZÁBERY! (Zdroj: archív MG)