Desivý ÚRAZ markizáckeho farmára: Krv sa z neho doslova liala… Na pohotovosť ho brala POLÍCIA!

Michal Gajdošech sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2018 vďaka markizáckej reality šou Farma. Výhru 75 tisíc eur sa mu vtedy síce vybojovať nepodarilo, no po televíznom projekte rozbehol modelingovú kariéru, stal sa 4. najkrajším mužom planéty a získal titul Najkrajšie telo sveta. O to viac sympatického Slováka vydesil úraz, ktorý sa mu začiatkom týždňa prihodil.

Stačila chvíľka nepozornosti a roztopašnosti a... Skončil so zlomeným nosom. „S priateľkou sme išli na večeru v Bratislave. Cestou späť sme blbli, ja som ju tak zo srandy odstrčil, potom som sa rozbehol, pričom som sa pozeral na ňu. A jak som sa rozbehol, nevšimol som si roh budovy,“ prezradil pre Topky.sk Michal. Ten sa v poslednom momente pozrel pred seba, no zastaviť sa mu už nepodarilo.

Odniesol si to jeho nos a čelo, na ktorom má vyrezané čiary od kachličiek. „Zlomil som si nos. Bol som dezorientovaný, bola to strašná pecka. Všetko si pamätám, akoby to bolo včera. Bolo to v pondelok večer a iba som videl, ako sedím na zemi, ako zo mňa tečie krv, ako z prasaťa,“ opisoval osudné chvíle Gajdošech. Ten vraj v tom momente netušil, odkiaľ krv tečie. „Myslel som si, že mám na čele otvorenú ranu, lebo to strašne tá krv tiekla,“ opísal.

Na zemi sedel vraj nejakých 5 minút a okamžite sa pri ňom zastavila neznáma pani, ktorá chcela pomôcť. Neskôr sa pristavila aj polícia, ktorá ho napokon zobrala na pohotovosť. „Tak som nastúpil ledva do policajného auta. Nevedel som moc chodiť, lebo mi úplne dunelo v hlave, som si myslel, že mám otras mozgu. Držal som si len vreckovky na čele,“ pokračoval Michal. Zdravotníci mu okamžite urobili CT hlavy, no otras mozgu vylúčili. Problémom bol len nos, ktorý bol viditeľne vykrivený.

Na pohotovosti mu ho však napraviť nevedeli. „Povedali mi, že oni to tam nenapravujú, že mám zájsť na ORL do 48 hodín. Ja hovorím: No pekne, to keď tak nechám, tak to mi zrastie takto škaredo, že to treba riešiť. Tak som si to chytil a proste som si to silou natlačil, aby som ten nos mal rovný. Čo sa mi aj nakoniec úspešne podarilo, lebo teraz už s odstupom času je ten nos rovný,“ dodal Gajdošech, ktorý nakoniec na ORL predsa len zašiel. No a tam mu potvrdili, že si nos napravil správne.

„Takže z hlúposti vznikol takýto problém, takýto úraz, zlomený nos, rozbité čelo... No neviem, ponaučenie z toho asi je, že netreba byť taký šibnutý, aký som ja s mojou priateľkou a možno treba byť trochu kľudnejší. Ale keď sa takto narodíte, tak nič sa nedá robiť a stým žijete celý život,“ uzavrel exfarmár.