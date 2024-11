Markizák musel ísť POD NÔŽ: Šesť dier na bruchu... VIDEO len pre silné žalúdky!

(Zdroj: pixabay.com)

Michal Gajdošech sa do povedomia verejnosti dostal v roku 2018 vďaka markizáckej reality šou Farma. Výhru 75 tisíc eur sa mu vtedy síce vybojovať nepodarilo, no po televíznom projekte rozbehol modelingovú kariéru, stal sa 4. najkrajším mužom planéty a získal titul Najkrajšie telo sveta. Aktuálne veľa cestuje, čo mapuje aj na sociálnej sieti Instagram.

No a práve na dovolenke v Grécku ho začali trápiť nepríjemné zdravotné problémy, ktoré minulý týždeň vyústili až do operácie. Aktuálne sa rozhodol o svojich problémoch prehovoriť. „Keď sme boli v Grécku, tak som cítil pálenie v triesle. Išiel som k praktickému lekárovi, ten ma poslal na sono, kde mi nič nezistili,“ opísal Gajdošech.

Lekár ho ďalej poslal k ďalšiemu odborníkovi „Podarilo sa mi dostať kontakt na chirurga, ktorý rieši presne triesla. Ja som k nemu prišiel, za 20 sekúnd mi povedal, že mám pruh. Nebola tam cítiť žiadna gulička, z dlhodobého hľadiska, keby som s tým nič nerobil, tak je možné, že by mi to vybehlo a mal by som normálne taký veľký pruh,“ vysvetlil Michal.

„Tak hovorím, dajme to rýchlo zoperovať, nech to mám za sebou. Cez jednu dieru išla kamera, cez dve išli nástroje laparoskopické,“ odhalil exfarmár s tým, že mu odstraňovali aj tri lipómy, teda tukové guličky vo veľkosti orecha. „Od pupku dole, všetko toto má ešte bolí. Oni tam dovnútra dávali takú sieťku, ktorou vystlali vnútornú stranu brucha, aby sa ti ten pruh do budúcna neurobil,“ dodal a svoje diery po operácii odhalil na videu. Uff, je to pohľad len pre silné žalúdky!