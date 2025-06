HUSTÁ tlačovka Celebrity Combat: Umelý PENIS, hymna a... BITKA zápasníkov!

(Zdroj: Instagram CC)

Galavečer Celebrity Combat sa nezadržateľne blíži – už 21. júna, teda o šesť dní, sa fanúšikovia dočkajú dlhoočakávaných zápasov známych tvárí. No ešte predtým sa pozornosť upriamila na tlačové konferencie, ktoré rozhodne neboli nudné. Práve naopak – boli poriadne husté, vyhrotené a miestami až bizarné.

UPOZORNENIE vo videách sa môžu nachádzať vulgarizmy!

Na poslednej tlačovke sa ukázalo, že medzi niektorými zápasníkmi to skutočne vrie. Bývalý farmár Matej “Hruška” Hrušovský sa neovládol a priamo počas stare downu sa pustil do bitky so svojím súperom Mariánom Mudrikom. O ešte väčšie prekvapenie sa postarala Afterková princezná, ktorá sa rozhodla “okoreniť” moment so svojou súperkou. Počas ich spoločného nástupu vytiahla umelý penis, ktorý jej symbolicky podala. Čo tým chcela povedať?

Ako by toho nebolo málo, moderátor celej konferencie sa postaral o ďalší virálny moment, keď sa zrazu zarapoval slovenskú hymnu. Celebrity Combat sľubuje poriadnu šou, a ak sme si doteraz mysleli, že to bude len o zápasoch, tak po tejto tlačovke je jasné – bude to cirkus plný emócií, bizarností a adrenalínu. Pripravte sa, už 21.6. to celé vypukne!