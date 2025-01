Schudnutá Názlerová ide do Bez servítky a… Neuveríte, kto tam bude! Toho muža pozná CELÉ Slovensko!

Renáta Názlerová v relácii Bez servítky (Zdroj: TV JOJ)

V obľúbenej relácii Bez servítky nás čaká ďalší týždeň plný chutí aj nezabudnuteľných momentov. Tentokrát si sadneme k stolu s pestrou zostavou, ktorá sľubuje poriadnu dávku zábavy! Diváci sa môžu tešiť na známu sudkyňu a spisovateľku Renátu Názlerovú, nezabudnuteľnú postavičku z relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja Vila Haba, východniarskeho influencera Janka, milovníka kulturistiky Tomiho a štýlovú retrodámu Milku. Už na prvý pohľad je jasné, že ide o partiu, ktorá sa nebude nudiť ani pri varení, ani pri hodnotení.

Týždeň odštartuje práve Renáta Názlerová, ktorá hosťom naservíruje nielen skvelé menu, ale aj originálny program. Diváci sa môžu tešiť na štipku tajomna v podobe bielej mágie, ktorú Renáta pripravila ako prekvapenie večera. Najväčším kritikom bude opäť Vilo Habo. Už v prvý večer u Renáty Názlerovej si servítku pred ústa nedával. “Neviem, či sa jej všetci báli alebo ich začarovala,” neodpustil si poznámku po tom, ako Renátine menu všetci chválili a nemali žiadny kritický názor. “Keby som ja to pyré robil, bolo by lepšie,” nechýbala mu sebaistota. Renáta si z poznámok Haba nič nerobila, povedala dokonca, že má zrejme fajnovejší jazýček. A čoskoro sa spokojne rozkokošovala nad mladými mužmi, keď chytili jej upečenú kačku do ruky: “Ja som sa práve do teba zamilovala, keď sa chlap vie schuti zahryznúť do mäsa, vidieť, že je v tebe vášeň,” chválila Janka a pridal sa aj kulturista Tomi. Čo sa bude diať a na akých jedlách si budú účinkujúci pochutnávať, uvidíte v relácii Bez servítky v pondelok až piatok o 17.50. Môžete si byť istí, že tento týždeň nebude núdza o emotívne hodnotenia, nečakané momenty a príjemnú atmosféru.

