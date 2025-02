Magda Vášáryová s dcérou (Zdroj: Miro Vacula)

BRATISLAVA - Prezradili o ňom to, čo iní nevedia. Laureátom in memoriam v relácii Sieň slávy je tentokrát Milan Lasica.

Pri spomienkach na Milana Lasicu sa dostali aj k téme, aký mal jej manžel vzťah k manuálnej práci. Vášáryová spomína: „Ja keď som videla, že berie nejaké kladivo, prípadne pílku do ruky... Raz, jediný raz som kúpila ostrý nôž - ešte v ten večer som ho viezla na Kramáre, lebo si odfakol kúsok prsta. Takže nie, nie nie, to Milan nemohol robiť.‟ A doloží, že v minulosti si sama pestovala zeleninu a raz za ňou Milan prišiel s otázkou, či jej treba niečo pomôcť. Potešila sa, že teda predsa len má manžela, ktorý vie priložiť ruku k dielu... Pozrite si vo videu, ako to dopadlo a akými vetami to celé zaklincovala Milanova dcéra Hanka Lasicová. A určite stojí za ppozretie aj relácia Sieň slávy, v ktorej budú ďalšími hosťami Bolek Polívka, Peter Lipa a Elena Vacvalová. Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

Milan Lasica bol vtipný, no ĽAVÝ! Magda Vášáryová ho požiadala o pomoc, ostali jej oči pre plač (Zdroj: STVR)