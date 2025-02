Kruté detstvo herečky Evy Večerovej: Cítila som sa ako posledný odpad!

Eva Večerová v dokumentárnom cykle STVR Opri sa o mňa. (Zdroj: STVR)

Jej nevlastné sestry boli vo veku jej matky a atmosféra v rodine bola chladná. Matka, ktorá si vypočula nespočetne ráz, že jej dcéra nemala prísť na svet, trpela depresiami. „Nechcené dieťa som bola. Som z otcovho ďalšieho manželstva a nemala som sa narodiť. To bolo vyslovene zle, veľmi zle. Čo dávali mojej matke, samozrejme, aj veľmi pocítiť. Veľa plakávala, keď bola tehotná. Ja som to dostávala pocítiť, keď som sa narodila. Dá sa povedať, že pokiaľ som fungovala s rodičmi, tak som to mala neustále na tanieri, že ty nie,“ priznala herečka.

Hoci ju tento neľahký údel osudu trápil, dokázala si vybudovať vnútornú silu. „Bolo to pre mňa veľmi nepríjemné, ale našla som si svoj svet. Bola som považovaná za odpad, čo ma hrozne trápilo. Možno práve preto mám dodnes takú vnútornú silu, že ma to neprevalcovalo.“ Drsné detstvo však nebolo jedinou ranou osudu, ktorú jej život uštedril. Keď sa zoznámila s charizmatickým právnikom, verila, že konečne našla lásku a bezpečie. Realita ju však trpko sklamala. Práve na svadobnej hostine zažila moment, ktorý ju presvedčil, že tento vzťah nebude fungovať.

„Boli akurát prípitky a on nemohol po prekonanej žltačke piť alkohol. Ja som držala oba poháriky, jeho aj môj, a povedala som zo žartu, že v tejto domácnosti budem piť za dvoch. On sa po asi dvadsiatich minútach ku mne naklonil a povedal: 'Počúvaj, ale ja som tvoj muž a tvoj pán a ty ma budeš poslúchať.' Začala som sa smiať, že to je dobrý fór, ale on mi povedal, že to myslí vážne. Povedala som mu, že to nech hovorí niekomu inému, nie mne a odišla som,“ priznala otvorene. Deň, ktorý mal byť pre ňu tým najkrajším v živote, tak preplakala a po dvoch týždňoch sa jej vzťah rozpadol.



Známe príslovie hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch a na Večerovú narazilo opäť. Herečka si totiž nikdy nesplnila ten najväčší sen - stať sa mamou. „Istý čas som uvažovala, že si adoptujem. Len vtedy boli zákony také, že samej žene dieťa nedajú. Všelijako som uvažovala nad tým, ale to sa proste nedalo preklenúť v žiadnom prípade, tak som musela cez to nejak prejsť,“ dodala. Napriek všetkým životným skúškam sa stala uznávanou herečkou, ktorá svoj talent uplatnila na divadelných doskách i v dabingu. Hoci jej otec nikdy neprijal jej rozhodnutie venovať sa herectvu, ona si svoj sen splnila. Preslávila sa nielen vďaka divadelným rolám, ale aj ikonickým hlasom včielky Maje.

Herecká cesta Evy Večerovej viedla cez divadlo Nová scéna v Bratislave a neskôr do Divadla Andreja Bagara v Nitre, kde stvárnila množstvo nezabudnuteľných postáv. Venovala sa aj pedagogickej práci, pomáhala formovať mladé talenty na konzervatóriu v Topoľčanoch a neskôr na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Eva Večerová hrala v desiatkach filmov a televíznych inscenácií. Medzi najznámejšie patria Most na druhú stranu (1961), Vianočné oblátky (1977), Zhŕňajova nevesta (1978), Dve frašky (1979), Popolvár najväčší na svete (1982), Krajinka (2000) či Ako divé husi (2000). Objavila sa aj v obľúbených seriáloch Alžbetin dvor (1986), Mesto tieňov (2008), Búrlivé víno (2012) a Kolaps (2015).

Životný príbeh Evy Večerovej môžete sledovať v dokumentárnom cykle Opri sa o mňa v nedeľu 16. februára o 21.35 h na Jednotke.



Kruté detstvo herečky Evy Večerovej: Cítila som sa ako posledný odpad! (Zdroj: STVR)