Nový frajer Kristíny Svarinskej: Veľká obeta pre Daru Rolins! To muselo trvať týždne

Dara Rolins v klipe k seriálu Sľub (Zdroj: TV Markíza)

Speváčka nakrútila unikátny videoklip aj s hercami seriálového hitu Adriánou Brnčalovou, Jakubom Švecom, Kristiánom Baranom, Kristiánom Macháčkom, Adrianou Novakov, Kristínou Siskovou, Paulou Lopatovskou, Filipom Pavúkom i Ondrejom Kandráčom, Nikolkou Urbánkovou, Tatianou Čobejovou, Liamkom Nemčekom, Dankom Fekete, Dorotou Kaľavskou a Alicou Esterkovou.

Klip vznikol za jeden deň a nakrúcal sa v priestoroch ateliérov, kde vzniká aj samotný seriál. Réžie sa ujal partner Kristíny Svarinskej, multidisciplinárny umelec s pseudonymom Bao Miro, kameru mal na starosti Igor Smitka a kreatívnu supervíziu známy choreograf a producent Miňo Kereš, ktorý aktuálne randí s Gabikou Marcinkovou. „Vedeli sme, že chceme do prostredia seriálu zapojiť Daru, prekvapivo ju previesť lokáciami, ktoré diváci poznajú zo seriálu, no zároveň sme ešte do klipu chceli priniesť niečo moderné. Ateliéry seriálu sú urobené do detailu, takže sa v nich natáčalo s ľahkosťou a v kombinácii s charaktermi, ktoré herci znázorňujú, nám výsledok vznikal sám. Keď sme s Igorom (pozn. kameraman) vymýšľali koncept, bavil nás efekt „stopmotionu“, ktorý sme potom pretavili do celého klipu. A potom prišla na set Dara a priniesla svoju nezameniteľnú energiu. No a všetko ostatné už je v klipe,” povedal s úsmevom režisér Bao Miro.

Dara Rolins sa počas nakrúcania, ktoré trvalo približne 12 hodín, zmenila hneď štyrikrát – zahrala si režisérku seriálu aj sexy cvičiteľku aerobicu v ružovom drese a modrých legínach. V úlohe prísnej učiteľky s kučeravými tmavými vlasmi by ju ani mnohí jej fanúšikovia nespoznali. Styling mala na starosti Lenka Bohunická, o make up a vlasové premeny sa zasa postaral Tomáš Vida. Speváčka skladbu Sľub púšťala ešte pred vydaním aj svojej 16-ročnej dcére Lole.povedala Dara Rolins v rozhovore pre web markiza.sk.