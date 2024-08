Herecká legenda Martin Huba a jeho majstrovský výkon v Piešťanoch: Standing ovation a 10 MINÚTOVÝ potlesk!

Martin Huba v monodráme Kontrabas (Zdroj: Beáta P)

PIEŠŤANY – Odpálil to vo veľkom štýle! Nedeľný večer na Festival zábavy-Piešťanské zábaly patril aj predstaveniu Kontrabas. Martin Huba si vyslúžil dlhotrvajúci potlesk.

Festival zábavy-Piešťanské zábaly, plný predstavení, hudby a smiechu, dnes vrcholí posledným, štvrtým dňom. V nedeľu večer si však diváci mohli vychutnať predstavenie Kontrabas, ktorej autorom je nemecký spisovateľ a scenárista Patrick Süskind a na vlastné oči tak zažiť úžasné herecké majstrovstvo Martina Hubu, ktorý túto monodrámu hrával dlhých 24 rokov (1988 – 2012). Pre Martina Hubu to bola prvá herecká a režijná (spolu s Martinom Porubjakom) skúsenosť s monodrámou. Po desaťročí sa k predstaveniu vrátil a opäť predviedol jedinečný herecký koncert, pričom celým orchestrom je on sám.

Predstavenie, ktoré sa malo odohrať v záhrade hotela Thermia Palace, sa z dôvodu očakávaného zlého počasia presunulo do Spoločenského centra na Kúpeľnom ostrove. Ináč je to práve hotel Thermia Palace, kde si pán Huba vždy dá veľmi rád ich vychýrené palacinky, a pochutil si a nich aj tentokrát. Pozrieť si ho prišla moderátorka Alena Heribanová s partnerom Kondradom, ktorá s obdivom skonštatovala, že pán Huba zahral v Piešťanoch lepšie, ako pred desiatimi rokmi. Podporiť ho prišiel aj Roman Pomajbo, ktorý bol v minulosti na vysokej škole študentom profesora Hubu, ale aj Veľmajster Jary či ďalšie známe osobnosti. „To, čo predviedol maestro Huba piešťanskému publiku, bolo niečo neuveriteľné!! 10 minútový neutíchajúci aplauz so standing ovation. Zaslúžene!“ nadchýnala sa aj Beáta Pecníková, marketingová šéfka kúpeľov Piešťany a Smrdáky.

Kontrabas s Martinom Hubom si do Piešťan prišli pozrieť aj Konrad, Beáta Pecníková, Alena Heribanová či Roman Pomajbo (Zdroj: Beáta P)

Süskindova monodráma je v podstate banálny príbeh priemerného, možno až podpriemerného kontrabasistu, ktorý bilancuje svoj osobný aj profesijný život. Je to príbeh kontrabasistu, ktorý nikdy nebude udávať tón v orchestri. Ako väčšina z nás... Spolu s ním divák prežíva večer plný napätia, pochybností, humoru aj veľkých zvratov. Počas poldruhahodinového monológu sa dozvedáme všetko o živote kontrabasistu, o jeho samote, prežívaní namiesto žitia, neúspechoch u žien, či profesijnej priemernosti. Na chvíľu nás pustí do najtajnejších zákutí ľudskej duše, na chvíľu zatajíme dych, aby sme si vzápätí s úľavou vydýchli a možno sa aj pousmiali.

Monodrámu Kontrabas s Martinom Hubom si do Piešťan prišli pozrieť aj Heribanová a Pomajbo (Zdroj: Beáta P)

Festival zábavy končí v pondelok popoludňajším predstavením Lord Norton a jeho sluha James (po dvadsiatich rokoch), večerným predstavením Deň radosti autorov Milana Lasicu a Júliusa Satinského, a podvečerným koncertným Grand finále, kde sa vystriedajú skupiny Morena band, OVJ, Marián Čekovský a hostia, či Slniečko. Počas festivalu sa vystriedalo vyše 60 známych hercov a herečiek, ktorí odohrali viac ako 40 predstavení. Konali sa na desiatich pódiách – na Námestí slobody, v Hudobnom pavilóne, v kine Fontána, na Kúpeľnom ostrove, v Prírodnom kine, v Dome umenia, na kúpalisku Eva a na mnohých iným miestach v mestskom parku.

