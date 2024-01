Na toto sa Mičkovicovej pozeralo ťažko: Bárta s inou a MLADŠOU!

Alexander Bárta a Anežka Petrová vo filme Vojna policajtov (Zdroj: CinemArt SK)

Alexandrovi Bártovi ide karta. Nielen, že patrí medzi najvýraznejších hercov Slovenského národného divadla, ale je obsadzovaný do seriálov a v poslednej dobe výrazne aj do filmov. Iba včera mal premiéru nový akčný thriller Vojna policajtov, v ktorom stvárnil hlavnú úlohu. Na premiéru ho prišla podporiť aj Henrieta Mičkovicová, jeho o 9 rokov staršia partnerka. Tieto zábery ju asi nepotešili!

Alexander Bárta v posteli s kolegyňou z divadla, Anežkou Petrovou, ktorá so vo filme Vojna policajtvom s Bártom, alias policajtom Mikim Mikom, vytvorila až podozrivo pozitívny vzťah. Mladá herečka ho doslovne zviedla, vďaka čomu sa do akčného filmu dostali predsa len aj nejaké romantické zábery plné vášne a lásky. Bárta je však svojou oddanosťou rodine a svojej partnerke známy, a tak erotické scény nepatria vrámci jeho hereckej kariéry k jeho najobľúbenejším. Má však taktiku, ako ich zvláda!povedal herec, ktorý rovnakú stratégiu zvolil aj v prípade nakrúcania s Anežkou Petrovou. Či sa im podarilo ísť naozaj naplno, sa môžete presvedčiť už od 1. februára, kedy príde Vojna policajtov do kín. A ak by ste neboli zvedaví práve na erotické zábery, tak vás možno poteší, že vo filme bude aj množstvo akčných scén a krvi.

Vojna policajtov (Zdroj: CinemArt SK)