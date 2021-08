Otec malého Vaška zo známych komédií: Toto je jeho skutočná manželka... Druhá pani Colombová!

PRAHA - V komédiách Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny bola partnerkou herca Františka Němca kolegyňa Jana Preissová. V skutočnosti je od roku 1972 ženatý s pani Ivanou, ktorú ale do spoločnosti vyviedol snáď len dvakrát. Preto sa o nej v Česku hovorí ako o obdobe pani Colombovej.

František Němec sa narodil 9. augusta 1943. Odmalička ho bavilo divadlo a počas štúdia na gymnáziu sa začal angažovať ako ochotník.

Neskôr pokračoval štúdiom na DAMU a už počas tohto obdobia dostal divadelné príležitosti. Jednou z jeho najvýraznejších úloh po absolvovaní školy bol Hamlet. Hra s Němcom v hlavnej úlohe zaznamenala obrovský úspech a následne ho angažovalo Národní divadlo.

Ako uvádza web Českej televízie, František Němec bol vždy braný ako výborný charakterový herec, schopný zahrať psychologicky komplikované postavy. Na prvý pohľad zaujal vážnou až zachmúrenou tvárou, vizážou a správaním džentlmena a hlbokým podmanivým hlasom.

Pred kamerou sa začal objavovať v 60. rokoch. Divákom môže byť známy z počinov ako Ucho, Třicet případů majora Zemana,Nemocnice na kraji města,Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny, Sanitka, Muž v pozadí, Samotáři, Buldoci a třešně, Zdivočelá země, Ef offo, Brouk v hlavě, Až po uši.

Němec je aj vyhľadávaným dabingovým hercom. Okrem zahraničných produkcií nahovoril napríklad aj Michala Dočolomanského v komédii Adéla jěšte nevečeřela.

Herec si súkromie maximálne stráži, nerozdáva ani autogramy a nefotí sa s fanúšikmi. O jeho manželke sa dlho vedelo iba to, že sa volá Ivana. Sú svoji od roku 1972 a majú spolu dve dcéry. Do spoločnosti ale bok po boku prišli za dlhé roky naozaj len párkrát. A ani vtedy sa Němcovi fotografovanie príliš nepozdávalo. „Moja žena nechce, aby som o nej rozprával, pritom by si to zaslúžila, nemala to so mnou ľahké,” vyjadril sa raz k tejto téme známy umelec.

František Němec a jeho manželka Ivana na snímke z roku 2016 Zdroj: Profimedia