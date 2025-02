Kristína Tormová v náručí nového muža: Vášnivý sex na lekárskej izbe!

Kristína Tormová a Marek Geišberg (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Herečka Kristína Tormová sa dostáva do poriadne pikantnej situácie! Iskrenie medzi ňou a hercom Marekom Geišbergom totiž naberá na obrátkach.

Reč je o seriáli Dotyk života, v ktorom stvárňuje Marek Geišberg skúseného, no večne zamračeného anestéziológa Filipa. Je to muž, ktorý si počas kariéry prešiel mnohým, najmä vďaka svojim skúsenostiam s Lekármi bez hraníc. Napriek jeho drsnému a uzavretému prístupu sa mu však do cesty postaví pôrodná asistentka Tina, ktorú si zahrala Kristína Tormová. Tá si k nemu postupne nachádza cestu a zdá sa, že medzi nimi preskočila poriadna iskra!

V nadchádzajúcej epizóde sa situácia medzi nimi ešte viac vyhrotí. Počas oslavy primára si Tina dovolí na Filipa hodiť očkom a napätie medzi nimi sa stáva neprehliadnuteľným. „Donesiem ti ešte drink?“ pýta sa starostlivo Geišberg. „Nie, myslím, že džúsov som už prepitá, ale… možno by som si dala niečo iné?“ zaflirtuje Tormová a hodí na lekára očkom. Vzniknutá situácia, ale nekončí len pri nevinných pohľadoch – vášeň nakoniec dvojicu zavedie až na lekársku izbu. A tam nebude núdza o zopár pikantných záberov. Nezmeškajte ďalšiu epizódu Dotyku života už túto nedeľu o 20.30 na Jednotke.



Tormová Dotyk (Zdroj: STVR)