Simanovej OCHRANKA, Mamba v papučiach a... Palonder ukázal 4-ročnú dcérku!

Premiéra rozprávky Vaiana 2. (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Včera sa konala v jednom z bratislavských kín premiéra rozprávky Vaiana 2. Pozvanie prijalo na ňu množstvo celebrít aj so svojimi ratolesťami. Dcérky vyviedli do spoločnosti napríklad herec Tomáš Palonder, raper Kali či moderátor Milan Junior Zimnýkoval. Moderátorka Simona Simanová mala zase so sebou "ochranku".