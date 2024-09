Bičan kvôli SNÚBENICI prehltol extrémny strach: Ústupok pre najbližších!

Andrej Bičan s partnerkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Andrej Bičan prišiel na premiéru kultovej komédie v spoločnosti svojej snúbenice Michaely. Čo dvojicu priviedlo do kina práve na tento film? „Beetlejuice! Ja si pamätám, že tú starú časť som pozeral so zatajeným dychom a otvorenými očami a nechápal som, že niekde môže byť strach zmiešaný s takou situačnou komikou ako vychádzala z toho filmu. Nevedel som, či to je rozprávka alebo či to je horor, skrátka človek bol v pomykove.“

Zdá sa, že nadšenie, ktoré v Bičanovi film pred rokmi vyvolal, pretrváva dodnes. „Ja sa na to veľmi teším... Ja čakám viac humoru a dúfam, že sa budem aj báť,“ dodáva Bičan a jedným dychom prekvapivo priznáva, že paradoxne sa nebojí rád. „Nie, vyhodil som horory zo života, aby som mohol kľudne spávať, ale moja rodina si na tom fičí, takže som prinútený niekedy pozerať. A oni sa tak predbiehajú v tom, čo je hrôzostrašnejšie a čo by sme mali vidieť.“ Známy moderátor si tak aj dnes pri svojich troch dievčatách užije strachu až-až, zaspomínal si však aj na príhodu z minulosti, ktorej následky pociťuje dodnes. „Keď som bol puberťák, tak mi otec dovolil pozerať Čeľuste a ja sa dodnes bojím plávať v mori.“ Strach však ide na dovolenkách bokom a aj na to má známy moderátor, ktorý je povestný svojim zmyslom pre humor, svojské vysvetlenie.

Vo videu sa dozviete aj to, čo Bičan verí na duchov: „Na duchov verím, ja verím vo všetky tie nadprirodzené veci... A verím v to, že Boh je, mám k tomu dlhú príhodu, kde sa podčiarkol dvomi červenými čiarami, že existuje,“ prekvapuje svojimi slovami uznávaný moderátor, ktorý v rozhovore dokonca neváhal priznať, že má s duchmi aj vlastnú skúsenosť!

Bičan-Beetlejuice (Zdroj: NL/TH)