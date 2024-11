Premiéra rozprávky Sobík Niko: Snehobiela Vačková, Minichová a Habancová ukázali deti!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Vianoce, najkrajšie sviatky roka, sú za dverami a do kín prišiel prvý z tohtoročných vianočných filmov. V stredu večer mal v jednom z bratislavských kín svoju slávnostnú premiéru animovaný film Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru. A uvedenie novinky si nenechalo ujsť mnoho známych osobností...

Prišiel napríklad Michal Domonkos, ktorého hlas môžeme počuť aj v slovenskom dabingu rozprávky, či herečka Zuzana Vačková. Tá síce v svoj hlas postavičkám z príbehu neprepožičala, no v jeho duchu sa aspoň obliekla. Do spoločnosti totiž dorazila zahalená od hlavy po päty v polárnej bielej.

Zuzana Vačková (Zdroj: Ján Zemiar)

Novinka je predovšetkým určená pre mladšieho diváka, no a tie do kina priviedli herečka Milena Minichová či exmoderátorka Lucia Forman Habancová. Prvá z menovaných priviedla do spoločnosti syna Alexa (10) a dcérku Hanku (6) a druhá dcérky Laru (10) a Nelu (3).

Milena Minichová s deťmi Alexom a Hankou (Zdroj: Ján Zemiar)

Lucia Forman Habancová s manželom Ľuborom a dcérkou Nelkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Lucia Forman Habancová s dcérkou Larou (vľavo) (Zdroj: Ján Zemiar)