Haasovej dcéra rastie ako z vody: FOTO s malou Marínkou!

Zuzana Haasová (Zdroj: Vlado Anjel)

Herečka Zuzana Haasová svoje posledné tehotenstvo dokonale utajila. V septembri 2022 porodila vytúženú dcérku, ktorej dali s manželom Viliamom Schowanetzom meno Marína. „1+1=3,“ napísal vtedy hrdý otecko k fotke detskej ručičky a pokračoval. „Áno, láska dokáže nemožné... Zázraky sú pre tých, ktorí nepochybujú. A my už máme dôkaz, zázrak, ktorý nás napĺňa stále väčšou radosťou a úžasom. Je to princezná bojovníčka, naša Marína,“ dodal husľový virtuóz.

Od tohto krásneho momentu už prešli dva roky a malá Marínka rastie ako z vody. Umelkyňa ju veľmi na sociálnych sieťach neukazuje a keď už tak urobí, nikdy jej nevidno do tváričky. Inak to nebolo ani tentoraz, keď Haasovej manžel zdieľal krásny rodinný záber zo spoločnej prechádzky. Na Slovensko už dorazilo jesenné počasie v plnej paráde a extrémne horúčavy vystriedal dážď a zima. „Nesneží," napísal Schowanetz k fotke. Zuzana s dcérkou mali na sebe farebné pršiplášte, aby sa chránili pred nepriaznivým počasím. Snímku nájdete v galérii.

Herečka to v živote nemala ľahké. Prešla si nesmierne ťažkými chvíľami, a nie len raz. Bez extrémnej duševnej sily by to asi len ťažko zvládala. Po 4 pôrodoch má Zuzana Haasová doma len dve dcérky – Romanu zo vzťahu s hudobníkom Romanom Féderom a spomínanú Marínu. Dve deti, ktoré očakávala so záchranárom Martinom Kostkom, svoj boj o život prehrali. V roku 2013 jej dcéra Karolínka zomrela niekoľko hodín po pôrode a v roku 2016 synovi Šimonovi prestalo biť srdiečko v 8. mesiaci herečkinho tehotenstva.