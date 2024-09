Šokujúca SPOVEĎ Sisy Sklovskej: V nemocnici ju SEXUÁLNE obťažoval PRIMÁR!

Sisa Lelkes Sklovská (Zdroj: Ján Zemiar)

Svoju trinástku komnatu Sklovská odhalila v relácii K-FUN, kde svoj hororový zážitok z nemocnice opísala. Spočiatku jej však veľmi do reči nebolo. „Bola som asi 3 mesiace hospitalizovaná a v noci si ma primár zavolal k sebe. Naháňal ma po miestnosti. Veľmi som sa zľakla a aj ten pán nakoniec dopadol veľmi zle,“ prezradila Sisa.

Moderátor chcel odľahčiť situáciu a zavtipkoval, či mal na sebe biely plášť, ktorý odhalil a ukázal jej svoje prirodzenie. Následnu odpoveď od speváčky však nečakal - vraj to presne tak bolo. „Bola som veľmi zľaknutá a povedala som, že budem strašne kričať, keď ma nepustí. Potom sa zľakol aj on a tak ma pustil. Lenže na mne bolo vidieť, že sa mi niečo stalo a prišiel ma navštíviť kamarát a pýtal sa, čo mi je,“ pokračovala v opise Sklovská.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Napokon vraj kamarátovi priznala, čo sa stalo. „Ja som sa priznala, že čo sa stalo a on to nezvládol, takže to povedal verejne. Spustila som lavínu, pretože keď som to povedala ja, tak sa prihlásili aj ďalšie ženy. Strašne veľa žien. Robil to pravidelne. Zobrali mu diplom a vyhodili ho,“ dodala Sklovská.

Tú sme v tejto súvislosti oslovili aj my. Indicent sa vraj stal, keď mala 20 rokov, no podobných zážitkov má vraj na svojom konte viac. Ženám preto chce odkázať, aby v takej situácii nestratili duchaprítomnosť. Strach vás nemôže ovládnuť, musíte konať a brániť sa.

Sisa Lelkes Sklovská a Juraj Lelkes (Zdroj: Ján Zemiar)