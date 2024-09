SILNÉ dažde si vyžiadali svoju daň: Doplatili na ne aj umelci... NÁHLE rušenie koncertov!

Umelci rušia svoje koncerty (Zdroj: Ján Zemiar/TV Markíza)

BRATISLAVA/PRAHA - Návaly dažďa zasiahli Slovensko i Česko. Závažné výstrahy tak svietia skoro pri každom meste. Na Záhorí je to najhoršie... Na nepriaznivé počasie doplatili aj umelci. Vo veľkom rušia a presúvajú svoje koncerty.

Slovensko i Česko zasiahla tlaková níž, ktorá sa postupne presúva zo Severného Jadranu. Na základe stanovísk Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vyhlásilo niekoľko miest mimoriadnu situáciu. Najhoršie je na tom Záhorie, kde platí 3. stupeň výstrah. Kvôli návalom zrážok sa rušia všetky exteriérové aktivity.

Cez víkend sa malo ešte konať množstvo jarmokov a vinobraní, no žiaľ, nepriaznivé počasie zmarilo tieto plány. Rovnako ako sa rušia podujatia, tak i koncerty známych kapiel či spevákov. Informovali o tom sami umelci na svojich profiloch na Instagrame. „Ahojte, zajtrajší koncert v Rači sa zrušil kvôli počasiu, mrzí nás to, ale z bezpečnosti je to tak lepšie, vidíme sa neskôr," napísala víťazka šou SuperStar Barbora Piešová.

„Naše víkendové koncerty sú presunuté: Rača na rok 2025, Rovinka 21.9.2024, Čajkov 29.9.2024. Tešíme sa na vás," vyjadrila sa skupina Hex. Rovnaká situácia je aj u našich susedov. V Čechách musela zrušiť svoje vystúpenie speváčka Debbi. „Zajtrajší koncert v Krupke je z dôvodu počasia bohužiaľ zrušený. Presunuté na máj 2025," uviedla. Nuž, za nepriaznivé počasie nemôže nikto, najlepšie je ostať doma v bezpečí a vyhýbať sa zbytočnému pohybu po vonku.