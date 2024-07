Kontroverzná hviezdička počas búrkovej SMRŠTI: Iným išlo o život a ona... TOTO vážne?!

Ráchel Karnižová (Zdroj: TV Markíza)

TRENČÍN - Uplynulý piatok sa cez známy slovenský festival prehnala búrková smršť. Mnohým išlo v tej chvíli o život, no kontroverzná hviezdička si to zrejme neuvedomovala a riešila iba jedno... To vážne?!