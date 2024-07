Drsný ODKAZ Mariána Greksu mamičke z Pohody: Dieťa na festival NEPATRÍ... Čo to je za HLUPAŇU?!

(Zdroj: Facebook)

Sociálnymi sieťami sa po spúšti na hudobnom festivale začal šíriť príbeh mladej mamičky, ktorá sa nestihla schovať pred víchricou a obrovský vietor ju zastihol na otvorenom priestranstve. Neodokázala v tom vetrisku odtlačiť kočík s dieťaťom do bezpečia alebo aspoň do závetria nejakého auta, a tak sa spolu s ďalšími ľuďmi schúlila nad kočík.

Fotku mnohí označujú za symbol ľudskosti a vyzdvihujú obetavosť matky a ochotných záchrancov. V tom sa s nimi zhoduje aj známy slovenský hudobník Marián Greksa. Podľa jeho slov išlo o veľmi správne a krásne ľudské gesto všetkých zúčastnených. Hneď potom však vyjadril svoj názor na spomínanú mamičku. A bol poriadne drsný.

„Ale! Ale! Čo je to za matku roka, ktorá vytrepe svoje dieťa na hudobný festival. A tým nemyslím len Pohodu, ale hocijaký festival, aj ten najmenší dedinský,“ pýtal sa spevák, ktorý má s festivalmi vlastné skúsenosti. „Vždy je tam obrovský hluk, kopec nepredvídateľných opilcov, kopec nafetovaných degešov. Väčšinou veľmi teplo a prach. Čiže aj keď nepríde nejaká víchrica, tak to nie je miesto pre malé a podľa mňa ani pre väčšie deti,“ myslí si Greksa.

Všeobecne si myslí, že deti do 18 rokov by mali na festivaly chodiť len pod dohľadom zodpovedného dospelého, pretože hrozí, "že sa ožerú ako svine", môžu prísť do kontaktu s drogami... „A majú šancu, že si zasúložia, aj keď to nebudú chcieť, poťažmo o tom ani nebudú vedieť,“ zahlásil spevák. „Ale vrátim sa k matke roka.“

„Ak by som bol jej rodič alebo svokor, tak by ma zrejme mohla zažalovať za fyzické násilie. Čo to musí byť za hlupaňu, ktorá kvôli svojmu dobrému pocituvystaví svoje vlastné malé dieťa zdraviu škodlivým okolnostiam? Krava!“ pokračoval Greksa a svoju poslednú otázku adresoval organizátorom festivalov. „To vám tie prachy za tých pár vstupeniek stoja za to, že pustite na festival takýchto nezodpovedných rodičov? To naozaj nemôže existovať zákaz vstupu na festival pre rodičov s malými deťmi?!“