POSLEDNÉ ZBOHOM Kottymu: RÁZNY krok reality hviezdy Ráchel!

Ráchel Karnižová (Zdroj: Voyo)

Tomy Kotty a Ráchel Karnižová si nevedia už dlhú dobu prísť na meno. Za všetko môže incident, o ktorom sme vás na Topkách už v minulosti informovali. Bývalý párik sa aktuálne súdi a obe strany nedočkavo čakajú, ako to koniec koncov dopadne. A nielen oni, ale aj ich fanúšikovia.

Ryšavka už stihla od rozchodu zavítať do dvoch reality šou, najprv to bol Love Island, kde si našla partnera, s ktorým sa stihla rozísť a potom Survivor. Dnes má však kráska už nový vzťah, a to so ženou. Láska spomínaného páriku bola taká veľká, že si po 4 mesiacoch dali aj spoločné tetovanie. Obidvaja si na prostredníky nechali zvečniť srdiečka.

Teraz sa však 23-ročná východniarka rozhodla, že dá svojmu ex posledné zbohom. Dala si odstrániť tetovania, ktoré jej bývalého pripomínali. „Dnes som bola na druhom sedení odstraňovaní tetovania a ako môžte vidieť, srdiečko mám už skoro preč,“ napísala. Preč si dala aj iniciálny TK. „Toto tetovanie mám na citlivom mieste, takže tu ma to bolelo (prsty vôbec nebolia). A tiež to je moje druhé sedenie, takže každé tetovanie je úplne iné a inak trvá dĺžka odstraňovania. Sedenie môžete absolvovať každých 8 týždňov,“ napísala.

(Zdroj: Instagram R.K.)

(Zdroj: Instagram R.K.)