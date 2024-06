Brzobohatý po sporoch s Taťánou: Má na krku ďalšiu ŽALOBU… Súd vydal aj prvý ZÁKAZ!

Hudobník Ondřej Gregor Brzobohatý (Zdroj: Tv Markíza)

PRAHA - V uplynulých mesiacoch sa o Ondřejovi Brzobohatom (41) písalo najmä v súvislosti so spormi s bývalou manželkou Taťánou Kuchařovou (36). Riešila sa cirkevná žaloba, aj tá, ktorú na svoju ex podal hudobník. No a aktuálne sa v súvislosti s ním spomína ďalšia... Súd dokonca vydal aj prvý zákaz!