Roman Juraško po ODCHODE z Telerána: Už zarezáva v novom... PRVÝKRÁT moderoval Reflex!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Bol to pre divákov obrovský šok, keď Roman Juraško a Lenka Šóošová oznámili, že po dlhých 19 rokoch končia v Teleráne. No zatiaľ čo moderátorka sa rozhodla si dať od moderovania na chvíľu pauzu, jej kolega len vymenil reláciu. A dnes večer prvýkrát moderoval Reflex!

O tom, že dnes je jeho prvý deň v úlohe moderátora Reflexu, informovala Markíza ešte pred začiatkom relácie na sociálnej sieti Instagram. „Ahojte, som veľmi rád, že som čerstvým prírastkom do rodiny Reflexu, naozaj úplne úžasnej, perfektnej rodiny a teším sa zároveň, že dnes večer je môj prvý deň. Práve tu sa postavím a pôjdem prvýkrát naostro, naživo. Takže naozaj sa veľmi teším,“ prihovoril sa divákom Juraško.

O konci Romana Juraška a Lenky Šóošovej v Teleráne informovala televízie pred dvomi týždňami. Moderátorka sa rozhodla venovať rodine, od moderovania si preto dáva na istý čas pauzu. No a moderátor privítal možnosť posunúť sa po 19 rokoch inde. „Teleráno navždy zostane mojou srdcovou záležitosťou. Je to skvelá relácia. Veľa som sa v ňom naučil, no predovšetkým mi vďaka nemu vstúpili do života úžasní kolegovia a kamaráti, hostia a samozrejme naši diváci. Je však načase ísť ďalej a ja sa veľmi teším, že môžem ako moderátor doplniť skvelý tím magazínu Reflex,“ vyjadril sa vtedy.

(Zdroj: TV Markíza)