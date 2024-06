Diana Hágerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Diana Hágerová sa pred niekoľkými rokmi stiahla z obrazovky a venuje sa svojim dvom deťom. Izabelka a Tristan naplno zamestnávajú hlavne ju, skvelým otcom je však aj Roman Juraško, donedávna moderátor Telerána, kde s ním diváci začínali deň takmer 20 rokov. Nedávno však Markíza ohlásila zmenu a po odchode Lenky Šóošovej sa Roman presúva ako moderátor do relácie Relfex.

Diana bola pred rokmi tiež moderátorkou v Markíze a 28. mája do nej zavítala opäť, aby sa s Lenkou rozlúčila v jej poslednom živom vysielaní. „Je to extrémne veľká zmena, lebo ide o takmer 20 rokov, ale zároveň si myslím, že jemu aj Lenke to prinesie niečo nové“, hovorí o potrebe sviežeho závanu v živote Diana. „Lenka sa bude viac venovať rodine, čo ja absolútne chápem, lebo jednoducho keď máš deti a vidíš, ako rýchlo ti pred očami vyrastajú a čo všetko sa okolo deje, tak si chceš ten čas užiť v tomto momente“. Sama však musí vedieť, že ak človek raz vstúpil do televízneho sveta, potom mu to chýba. Je to tak aj v jej prípade?

Juraškova žena o zmenách v Teleráne: Roman prácu má a TOTO si myslím o Lenkinom odchode! (Zdroj: NL/TH)