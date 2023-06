Žilkovej komplikovaný ROZVOD: Evakuácia súdu a... NEVÝHODNÁ dohoda!

PRAHA - Rozvod Veroniky Žilkovej a Martina Stropnického nepatrí k tým rýchlym a ľahkým. Viaže sa k nemu totiž aj otázka výživného pre spoločnú dcéru Kordulu. Práve včera sa malo konať ďalšie pojednávanie, no prišla ďalšia komplikácia - evakuácia súdnej budovy. Dohoda síce nakoniec bola podpísaná, ale...

Pred vyše rokom sa verejnosť dozvedela, že herečka Veronika Žilková sa bude po dlhých rokoch manželstva rozvádzať. Jej manžel, herec a politik Martin Stopnický jej koniec vzťahu oznámil mailom.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram VŽ

Vzápätí vyšlo najavo, že už má za svoju manželku mladšiu náhradu. Rozvod však doteraz neprebehol. Ako sa herečka vyjadrila, podmienky jej prišli neférové a chcela bojovať ako levica aj za výživné na dcéru Kordulu.

Včera sa malo konať ďalšie pojednávanie, kam už Veronika prišla rozhodnutá, že sa všetko musí vyriešiť. Tentoraz však zasiahla iná moc! Niekto totiž nahlásil, že v budove súdu sa nachádza bomba, a tak musela byť evakuovaná. „O pár minút som mala mať súd s pánom Stropnickým a práve ohlásili bombu v budove a súd vypratali,” informovala herečka na sieti Instagram.

Žilkovej rozhodnutie mať už všetko čo najskôr za sebou sa však týmto nenarušilo a dohodu nakoniec podpísali aj v "bojových" podmienkach. Papiere si položili na múrik pri justičnom paláci a spečatili rozvod aj výživné.

Galéria fotiek (5) Zdroj: CNN Prima News/archív VŽ

Galéria fotiek (5) Zdroj: CNN Prima News/archív VŽ

„Mali sme pripravenú dohodu, ktorú som iniciovala ja, pretože po prvé – nemám peniaze na právnikov, po druhé ma to vnútorne stále traumatizuje a po tretie bude mať Kordulka osemnásť v septembri, takže keby som ten súd neukončila a neustúpila otcovi dieťaťa, tak by to dieťa 21. septembra stálo proti otcovi v súdnej sieni,” povedala pre ShowTime umelkyňa. Napokon sa vzala aj boja za lepšie podmienky. Na otázku, či je dohoda výhodná, totiž odpovedala: „Pre pána Stropnického ano, pre mňa a Kordulku nie.”