Žilková natáča jojkársky seriál: SEXI ako nikdy predtým... Má to však jeden HÁČIK!

Galéria fotiek (11) Veronika Žilková

Zdroj: Instagram VŽ

ISTANBUL - Veronika Žilková (61) si momentálne užíva chvíle v slnečnom Turecku. Do zahraničia vycestovala za prácou, keďže momentálne Jojka natáča nový seriál s názvom Láska v Istanbule, v ktorom budú hlavnými postavami Marián Mitaš (42) a Liv Bielovič (38). Českú herečku tvorcovia obliekli do naozaj sexi outfitu. Má to však jeden háčik!