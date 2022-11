Žilková po rozvode nedostane NIČ: Jej muž si odnesie milióny, ona... Starobný dôchodok!

PRAHA – A je to tu! Uskutočnil sa ďalší súd herečky Veroniky Žilkovej (61) a veľvyslanca Martina Stropnického (66). Rozvod pre ňu však šťastne neskončí. Z manželstva si totiž neodnesie ani cent, zatiaľ čo jej mužovi ostanú milióny!

Šokujúcu informáciu ohľadne rozvodu dostala Veronika Žilková od manžela len e-mailom v marci tohto roku. Odvtedy v rodine nemajú pokojné obdobie a aj keď ešte nie sú oficiálne rozvedení, obidvaja si žijú vlastný život.

On má novú partnerku a aj herečka si už užíva po boku nového partnera. Je vidieť, že je šťastím bez seba, no iba do momentu, keď príde čas súdu. Ako tentoraz...

„Idem na súd, súdiť sa budem s niekým, komu som porodila dve deti... Zvláštny pocit,“ poznamenala herečka na svojom Instagrame so smútkom v očiach. Je zrejmé, že z tejto situácie vôbec nie je nadšená. Žilková a Stropnický sa stretli včera zoči-voči pred súdom. Napätie medzi nimi sa s určitosťou dalo krájať, keďže podľa informácií českého portálu Blesk sa pred začatím ani nepozdravili!

Pojednávanie malo byť zamerané na ich 17-ročnú dcéru Kordulu a riešiť sa mali financie spolu s jej budúcnosťou. „Ide o to, kto bude financovať budúcu prácu našej dcéry, a podieľať sa na financovaní jej koňa. Po zranení jej minulého koňa som musela kúpiť nového, na toho pán Stropnický nič neprispel a ja som si na jeho kúpu musela požičať,“ zverila sa Veronika českému portálu.

Ďalší súd by mohol byť aj ich rozvodový. Ak sa ho herečka konečne dočká, nebude to mať po ňom jednoduché. Neostane jej totiž z manželstva ani cent. „Majetkové vyrovnanie medzi nami nebude, pretože máme predmanželskú zmluvu. To znamená, že pán Stropnický si odnesie všetky milióny, ktoré zarobil ako minister a následne veľvyslanec. A ja, ktorá sa kvôli nemu vzdala hrania, si ponechám svoj starobný dôchodok,“ priznala.

Ani tentokrát počas pojednávania nič nevyriešili a vyzerá to tak, že je to beh na dlhú trať. „Žiadne dohody ohľadom našej neplnoletej dcéry dosiahnuté neboli. Najčastejšie skloňovaným slovom na súde bol kôň,“ smutne uzavrela.