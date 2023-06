SCÉNA ako z hororu: Neznámy muž NAPADOL Sisu Sklovskú... Strhol mi všetko oblečenie!

Tak toto nechce zažiť snáď nikto! Sisa Lelkes Sklovská sa najnovšie v relácii rádia Viva s názvom K-Fun nepodelila len o sexuálne zážitky, ale aj o scénu ako z hororu. V mladosti ju podľa jej slov prepadol muž a hrozilo jej znásilnenie, ak by včas nezasiahla jej mama.

Moderátori sa jej opýtali, či niekedy vo svojom živote zažila prenasledovanie mužom. „Ale musím vám povedať, že ako dievča som zažila hrozné scény, ako z hororu. Mňa veľmi veľa mužov v živote prepadlo. Ale nikdy nedošlo k úplne, že... ale bolo to strašné,“ zdôverila sa.

„Mala som 13 rokov, pamätám sa, išla som domov,“ povedala Sisa, ktorá v tom čase bývala v Žiline a ich rodičovský dom bol umiestnený na konci dlhej tmavej ulice. „Kilometer bolo treba ísť peši, keď som zmeškala autobus. Ja som chodila na nemčinu, na balet, na volejbal, na výtvarnú... Len škola ma nezaujímala,“ začala opis desivej udalosti.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Ján Zemiar

Toto si nepredstavovala ani v tom najhoršom sne! „No a raz sa mama zadívala na televíziu a neprišla pre mňa, bola tma, bola zima, sneh. Ja som sa teda vybrala sama. A nie je nič horšie, idete sami, tma ako v rohu na tej dlhej ulici, my sme tam boli jediný dom a továrne. A teraz... Išla som v tom snehu a počujem kroky za sebou. Tak som zastavila, kroky zastali tiež, čistý horor,“ pokračovala.

„Potom som chytila paniku, som sa rozbehla, ale, bohužiaľ, ten človek ma dobehol a zdrapil ma pekne za vlasy a diera v plote, strhol mi všetko oblečenie. Som bola v takom šoku, že som nevedela kričať. Ja som nevedela vôbec nič, ja – speváčka som nevydala tón. A potom, ja neviem, nejako sa to uvoľnilo, to hrdlo a strašne som spustila krik, lebo on si už myslel, že ja tam nebudem kričať. A mama sa vtedy spamätala, už bola na ceste ku mne. Počula ma strašne kričať. On sa zľakol a ušiel,“ dodala.

Dvojica moderátorov sa nestačila diviť, a preto sa jej opýtali, či ju celú vyzliekol. „Roztrhal mi môj drahý kabát, čo mi mama v Tuzexe kúpila, úplne všetko mi roztrhal,“ vyjadrila sa. Ako sama priznala, nestalo sa jej to po prvýkrát. Na vlastnej koži zažila prenasledovanie viacerými mužmi... Viac sa už dozviete v rozhovore nižšie.