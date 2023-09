ZÚFALSTVO slovenskej herečky: ODMIETANÁ som 10 rokov... Chlapi nechcú so mnou žiť!

Vyšla s pravdou von! (Zdroj: pixabay.com)

Slovenská herečka s maďarskou národnosťou Ági Gubíková je prevažne známa u našich južných susedov. Dlhé roky totiž žije v Budapešti, ale rada sa vracia aj na Slovensko. Tentokrát prijala pozvanie do obľúbenej relácie rádia Viva s názvom K-FUN, kde ju moderátori Mário Gotti a Alexander Štrba vyspovedali.

Keď zistila, že bude musieť v živom vysielaní rozprávať po slovensky, od stresu nespala celú noc! „Ja som mala obrovskú trému, pretože keď mi Šani (Alexander Štrba, pozn. red.) zavolal pred tromi týždňami, ja som bola na dovolenke a Šani úplne plynulo a krásne hovoril po maďarsky, ja som porozumela, že rádio je na Slovensku, ale som si myslela, že nejaké menšinové vysielanie to bude, že budem po maďarsky hovoriť,” priznala v úvode.

Z neskúsenej a hanblivej herečky sa stala počas vysokej školy poriadna dračica. Začala si užívať život. Ten jej priniesol aj o 10 rokov mladšieho, aj o 10 rokov staršieho partnera. Jej vyvoleným sa stal práve ten skúsenejší, za ktorého sa vydala a mala s ním dieťa.

Vzťah im však nevyšiel a pred rokmi sa rozviedli. A odvtedy sa cíti byť odmietaná! „Ja mám taký pocit, že som už 10 rokov odmietnutá. Ja som sa rozviedla v roku 2012 a odvtedy žijem sama so synom. Samozrejme som mala vzťahy, ale nikto nechcel so mnou žiť, preto mám pocit, že som odmietnutá celý čas,” povedala sklamane.

Netají sa tým, že v živote jej chýba opora. „Tú intimitu potrebujeme všetci a keď ideš do reštaurácie alebo do kaviarne, tam nebudeš mať intimitu nikdy. Len to chceli odo mňa vždy. Krásne šaty, ísť do podniku, ale potom som išla sama domov,” dodala. Sama nevie, v čom môže byť problém a snaží sa na to prísť. Vždy chcela zdieľať spoločnú domácnosť s mužom, ale nedočkala sa toho už dlhé roky.

