ŠOKUJÚCE tvrdenia známych tvárí: NECHUTNÉ a VULGÁRNE útoky od Belohorcovej muža!

Ešte donedávna býval hosťom na večierkoch Zuzana Belohorcovej a Vlastimila Hájka aj známy boháč Richard Chlad, ktorý chodí s dcérou Blaženy z trilógie Slunce, seno, čiže herečky Veroniky Kánskej.

„Ja a Anna sme sa vymedzili proti jeho spoločenskému diktátu, keď nám určoval, s kým sa môžeme baviť a s kým nie. Sledoval, s kým sa na ostrove stretávame a spätne nám to vyčítal,” tvrdí teraz Chlad, ktorý už vo vyjadreniach pre Extra.cz Vlastu Hájka označuje za bývalého kamaráta.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram R.Ch.

Dovolil si vraj nechutné útoky na Annu Mariu Kánskú, ktorá sa voči správaniu Belohorcovej muža ohradila. „Zo strany Vlastu začali chodiť nechutné nočné hejty vo forme dehonestujúcich až päťminútových hlasových správ. Neveril som svojim ušiam. Ja by som si nič také voči žene svojho kamaráta v živote nedovolil,” povedal Chlad.

Bolo mu vraj dokonca vyčítané aj to, že sa kamaráti s herečkou Alicou Bendovou. Ako tvrdí Extra.cz, keď od Hájeka chceli vyjadrenia ku kauze, odkázal ich práve na túto umelkyňu s tým, že sú dlhoroční kamaráti. Tá však nakoniec tiež pozitívne svedectvo o jeho charaktere neposkytla. Práve naopak.

Najprv uviedla, že s Belohorcovou a Hájkom sa už vyše roka nebavila, ale keď nedávno stretla Zuzanu, srdečne sa zvítali. Bendová vyhlásila, že slovenskú exmoderátorku má rada. Problémom je ale jej muž.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Prima

„Tie správy som videla a počula a je to niečo, čo nie je len nechutné. Je to arogantné, vulgárne, sprosté a je to niečo, čo sa nezlučuje s normálnym chápaním a morálkou,” uviedla Alice na adresu správ, ktoré od Vlastu dostala Anna Marie.

Ako potvrdila, presne preto sa a Hájkom ona baviť prestala. Videla správy, ktoré poslal jej známym a boli podľa nej hrozne nechutné a vulgárne. „Okamžite som ho zablokovala. A potom som sa dozvedela, ako strašne vulgárne o mne hovorí a nielen o mne, ale aj o ďalších členoch mojej rodiny. A to len preto, že som si dovolila zablokovať Instagram a telefón. Ale vidím, že sa to deje ďalej a viacerým ľuďom. Toto je za hranicou všetkého, čo si človek dokáže predstaviť. A pokiaľ sa to nejako nezastaví, čo bude robiť ďalej?” uvažuje Bendová.