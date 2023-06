Belohorcová otrčila ZADOK: Fanúšikovia jej riadne naložili… Čo si musíš DOKAZOVAŤ?!

EGYPT - Bývalá slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (47) rozoštvala svojich fanúšikov na dva tábory. Svojím polonahým pozadím rozpútala riadnu bitku a takto sa do nej pustili.

Pomaly, ale isto sa niekdajšia moderátorka Zuzana Belohorcová blíži k 50ňke, no málokto by jej asi tipoval vek 47 rokov. O svoju postavu sa dvojnásobná mamička totižto príkladne stará.

Galéria fotiek (11) Zuzana Belohorcová

Zdroj: Instagram Z.B.

Najnovšie chcela byť Zuzana akousi motivátorkou pre všetky ženy, ktoré nie sú až tak spokojné s tým, ako vyzerajú. A práve s týmto príspevkom poriadne rozbúrila hladiny.

Na sociálnu sieť Instagram pridala hneď niekoľko záberov v sexi bielych bikinách, ako si užíva slnko a more na miestnej pláži v Egypte, kam sa vybrala s celou rodinou na dovolenku. „Spokojná so svojím telom... spokojná sama so sebou. Mať zdravé sebavedomie, pocit vnútornej spokojnosti a vyrovnanosti robí z nás žien silné osobnosti,“ začali motivujúce slová od dvojnásobnej mamičky.

„Nedajme sa nikým a ničím udupať... choďte si svoje s plochým, či plným (zadkom), s pár kilami navyše, či s vysekanou postavou, s celulitídou, či bez, pretože najdôležitejšie je aj tak v živote zdravie,“ poznamenala Zuzana pod fotky, kde “otŕčala“ práve aj svoje pozadie a všetkým tak ukázala, že sa za seba nehanbí.

Galéria fotiek (11) Zuzana Belohorcová

Zdroj: Instagram Z.B.

No vzápätí jej post začali fanúšikovia zaplavovať komentármi. A kým jedni jej chválili sexi krivky a pozadie, druhí jej riadne naložili. „To je síce krásne, nech si každý robí a vyzerá, ako chce, ale toto mi príde už príliš. To už bola Simona Krainová, teraz Zuzka. Prečo máte tendenciu ukazovať svoje telo stále dokola skoro nahé? Mate napríklad aj deti. Čo sa tak bojíte starnutia, že si tu stále musíte niečo dokazovať?“ spýtala sa jedna z jej sledovateliek, ktorej sa Zuzanino správanie a obnažovanie zjavne nepáči.

Galéria fotiek (11) Zuzana Belohorcová

Zdroj: Instagram Z.B.

A v podobnom duchu bol ďalší komentár. „Prečo si musíte stále niečo dokazovať? To máte sebavedomie na nule?“ padla otázka na jej adresu. Zuzana je však na podobné hejty zvyknutá, a tak sa nimi jednoducho nezaoberá. Svoj čas trávi s rodinou a užíva si ho naplno, o čom svedčia aj jej posledné zábery zo slnečného Egypta.