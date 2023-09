Studená sprcha pre Belohorcovej muža: Prišiel o MILIÓNY!

Vlastimil Hájek a Zuzana Belohorcová (Zdroj: Instagram VH)

TENERIFE - V čase, keď sa Zuzana Belohorcová sťahovala z USA do Európy, šepkalo sa, že jej muž Vlasta Hájek prišiel o dosť peňazí. Teraz to potvrdil aj on sám!