Heribanová pred kamerami so svojím mužom: Už nič nebude ako predtým!

Kamila Heribanová bola donedávna pomerne neznáma. Herec Dano Heriban sa s ňou oženil v júli pred siedmimi rokmi, no súkromie si vždy strážil a nijako sa ním neprezentoval.

To, že je jeho žena tiež herečka, vyšlo najavo prakticky iba minulý rok, keď sa začala objavovať na markizáckych obrazovkách. Dnes je divákom dobre známa z projektu Mama na prenájom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Markíza

Ešte predtým sa však mihla v inom seriáli, a to rovno po boku svojho manžela Dana. Kamila dostala epizódnu postavu v Druhej šanci. „Bolo mi cťou aspoň na chvíľu sa ocitnúť v Druhej šanci s hereckými esami a po boku môjho najmilšieho a najobľúbenejšieho herca. Po 6 rokoch naspäť v robote a rovno po jeho boku a vo výbornom seriáli,” pochválila sa vtedy herečka.

Ako je teraz už známe, Dano mal v nakrúcaní pokračovať. „Danko bol neoddeliteľnou súčasťou tohto seriálu a boli sme dohodnutí, že bude s nami robiť aj ďalšiu sériu. Je to naozaj veľká strata a my v tejto chvíli len zvažujeme, čo s tým spravíme. Je to licencovaný formát, takže tá postava je tam, pravdepodobne to budeme musieť zmeniť,” vyjadrila sa producentka Alexandra Dubovská v markizáckych Televíznych novinách.

Okrem toho pracoval Heriban aj v Česku – tento týždeň mal premiéru jeden jeho film a televízia Prima dokončuje nakrúcanie minisérie, kde tiež hral. Popri všetkých pracovných povinnostiach však bol herec aj výborným otcom, ktorý si vždy našiel na svoje deti čas.

Z predchádzajúceho vzťahu mal syna Thea a s Kamilou mali Viktora a Martina. „S deťmi mi pomáha manžel. Spočiatku to bolo ťažšie, ale už sme si našli nejaký systém, ktorým dokážeme fungovať a Danko sa krásne stará o tých chlapcov a s úplne pokojným svedomím idem do roboty,” vyznala sa Kamila pred časom v markizáckom Teleráne. Bohužiaľ, teraz už bude všetko inak...