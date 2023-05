Karin Haydu o zosnulom Heribanovi (†43): Plánovali stretávku zo školy... Už sme to NESTIHLI!

Aj Karin Haydu, ako ostatní hereckí kolegovia, prišla na rozlúčku do Slovenského národného divadla, ktorá začala o 11:00. Herečka bola Danovou spolužiačkou z vysokej školy. Podľa jej slov bol Heriban výnimočným umelcom a jedinečným človekom.

„Tak Dano, bohužiaľ, musím povedať minulý čas, bol výnimočný človek. Výnimočný spolužiak, lebo sme chodili spolu na VŠMU, kde sme spolu študovali herectvo. Už vtedy bol vidieť jeho nesmierny talent. Nielen na herectvo ale takisto aj na spev. Čo chytil do ruky, tak na to hral, proste bol to hudobník srdcom. Jednoducho, bude chýbať veľmi všetkým. Po prvé odišiel mladý, v takom veku sa neodchádza z tohto sveta a svojím talentom si dokázal chytiť všetkých divákov. Fanúšikov má po celom Slovensku," povedala nám so smútkom v hlase.

Herečku s Danom spája hlavne to, že v minulosti boli spolužiakmi na vysokej škole. Keď sa dozvedela o jeho smrti, bola v šoku. Ako nám prezradila, v blízkej dobe plánovali spoločnú stretávku po niekoľkých rokoch, ktorú už, žiaľ, v plnej zostave nestihli. „Bol to šok. Keď zomrie mladý človek tak je to vždy šok. Ešte sme si hovorili, že si spravíme stretávku. No, tak už sme to nestihli v tom pôvodnom počte," dodala. Viac si môžete vypočuť vo videu vyššie.