OBROVSKÝ strach markizáckej nevesty: Čaká ju desivá OPERÁCIA... Extrémne sa BOJÍM!

Beata sa už zopárkrát nechala počuť, že býva často chorá. Do rúk lekárov ju najčastejšie privádza zápal hrdla. „Odmalička mám problém, že trpím tým, že mám nonstop fufňavý hlas, sople. Trpela som celoročnou nádchou, kým mi ako malej nevybrali nosné mandle. Lenže teraz posledné dva roky mám naozaj každé dva týždne zapálené hrdlo,” vyjadrila sa Bejba, ktorá jedným dychom dodala, že ju trápia aj ďalšie problémy.

„Ledva dýcham, trpím spánkovým apnoe, čo je naozaj dosť nepríjemná vec. Hocikedy v noci prestanem dýchať a zobudím sa len na to, že nedýcham,” prezradila s tým, že už dlhší čas hľadala lekárov, ktorí by jej s touto záležitosťou dokázali pomôcť. No a napokon sa podarilo. V čase nahrávania týchto vyjadrení na Instagram išla práve z konzultácie.

Lenže to, čo sa tam dozvedela, ju nielenže poriadne šokovalo, ale aj vydesilo. Ako sme spomínali, bude musieť podstúpiť aj plastický zákrok. „Dosť som sa prekvapila, čo mi povedali, že ma čaká a čo je jediné, čo mi pomôže. Že by sme urobili rhinoplastiku (operácia nosa, pozn.red). Čiže by sme zlomili vnútornú kosť v nose a napravili nosnú prepážku, pretože ja cez jednu kosť v nose vôbec neviem dýchať,” povedala otvorene temperamentná brunetka. Lenže týmto jej trápenie neskončí.

„Druhé, čo by nasledovalo, by bolo, že by sme odstránili aj mandle. Pretože moje mandle sú chronicky zapálené a skrz to som každé dva týždne chorá a mám neskutočné bolesti hrdla. Čiže je to z toho, že je to chronické,” vysvetľovala s tým, že celý proces vraj musí absolvovať čo najrýchlejšie a dnes už pravdepodobne dostane aj termín operácie.

Úprimná Bejba sa netají tým, že z toho, čo ju čaká, má veľký strach. „Extrémne sa bojím, pretože ja som najväčší hypochonder a úplne ma takéto veci desia. A hlavne, keď som počula, že mi musia zvnútra zlomiť tú prepážku a vyrovnať mi to, aby som vedela dýchať cez nos... A tie krčné mandle, to sú vraj hrozné bolesti pooperačné,” dodala Beáta. Nuž, ale pre zlepšenie kvality zdravia jej zrejme nič iné, ako ísť pod nôž, nezostáva. Veríme však, že všetko dobre dopadne a rekonvalescencia bude rýchla a bezproblémová. Držíme palce!