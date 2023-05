Ďalšia markizácka kráska išla pod nôž: Prirodzenosti dala zbohom... NOVÉ PRSIA!

PRAHA - Aj ďalšej markizáčke učarovali plastické operácie! Vyzerá to tak, že s hornou časťou svojho tela nebola veľmi spokojná a práve preto sa po dlhom premýšľaní rozhodla zveriť do rúk lekárov. Teraz sa už môže pýšiť novými prsiami.

Denisa Valová a Kryštof Novák sa stali víťazmi druhej série reality šou Love Island. Domov si odniesli mastnú výhru v podobe 75-tisíc eur. No a už je jasné, na čo časť z nich minuli! Vyzerá to tak, že blonďavá kráska nebola až tak spokojná so svojím výzorom, ako sa možno mohlo zdať.

Postavu jej mohla závidieť nejedna žena, keďže na nej každodenne poriadne maká. Ale preto, aby sa cítila dokonalo, musela niečo na svojom tele ešte "doťuknúť". Presnejšie sa Denisa rozhodla nechať si zväčšiť svoje prsia. A tak dala prirodzenosti, za ktorú bola obdivovaná, zbohom!

Zdroj: TV Markíza

Víťazka reality šou si nechala zväčšiť prsia o 390 mililitrov, takže má momentálne veľkosť C. O svoje dojmy po zákroku sa podelila aj so svojimi fanúšikmi. „Úsmev rovnaký, farba v tvári sa už niekde stratila, ale je to ok,” napísala na Instagram. Jej priaznivci ale z jej rozhodnutia neboli veľmi nadšení... Priznala totiž, že sa stretla aj nepríjemnými názormi.

„Myslím si, že som bola verejnosťou vnímaná tak, že si ľudia cenili to, aká som prirodzená. Ale presunulo sa to do takého extrému, že keď som dala na sociálne siete, že na niečo také pôjdem, tak sa objavili hejty,“ priznala Denisa pre TV Nova. Blondínka je už momentálne doma, kde sa s láskou o ňu stará jej partner.