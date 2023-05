V šou lásku nenašla, ale: Markizácka kráska je ZADANÁ... Aha, zbalila úspešného muža!

PRAHA - Táto kráska (27) sa objavila v prvej sérii Love Island, kde si hľadala vysnívaného partnera. To sa jej síce nepodarilo, ale v šou si vytvorila aspoň kamarátstva. Ako napríklad aj so Samom, s ktorým počas účinkovania tvorili pár. Aj keď ju láska dlho obchádzala, brunetke sa konečne zadarilo. Zbalila úspešného muža (31)!

Naomi Adachi v roku 2021 zažiarila v markizáckej šou Love Island. Hneď, ako sa objavila na obraze, vyslúžila si smršť hejtu na svoj vzhľad. Na ostrov lásky išla s malou dušičkou a verila, že si nájde partnera. To sa jej ale nepodarilo. S ľuďmi, s ktorými na Kanárskych ostrovoch istý čas žila, si aspoň vytvorila kamarátske putá.

Odvtedy ju mnohí spájali so Samom, s ktorým vo vile tvorila pár. Ich vzťah do lásky ani po šou neprerástol a naďalej boli dobrými priateľmi, ktorí si vzájomne pomáhali. No a po dvoch rokoch od účinkovania v reality šou sa kráske konečne pošťastilo! Prednedávnom sa na sociálnej sieti Instagram pochválila záberom so svojím novým partnerom.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV Markíza

A odvtedy akoby sa so zaľúbenými fotkami vrece roztrhlo. Brunetka si nabalila naozaj úspešného muža. Je ním Maxim Habanec, ktorého v Česku pozná snáď každý ako úspešného profesionálneho skateboardistu. Dokonca sa radí medzi tých najlepších na svete. Za svoju kariéru získal množstvo významných ocenení. Aha, akého fešáka si Noemi našla!

Zaľúbenci už stihli zájsť aj na dovolenku do exotického Dubaja. Tiež nevynechávajú spoločné aktivity, ktoré k plnohodnotnému vzťahu jednoznačne patria. No a vyzerá to tak, že našli jeden druhého. Na spoločných záberoch vyzerajú naozaj šťastne a plní lásky.