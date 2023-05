SKAZA Ivety Bartošovej: Stúplo jej sebavedomie a... Takto ZAČALA VYVÁDZAŤ!

PRAHA - Už je to 9 rokov, čo Iveta Bartošová spáchala samovraždu. Jej niekdajší fotograf teraz prezradil, prečo so speváčkou ukončil spoluprácu a čo viedlo k jej skaze.

24. apríla to bolo už 9 rokov, čo Českom a Slovenskom otriasla správa o smrti Ivety Bartošovej. Speváčka ukončila svoj život skokom pod vlak.

Kedysi to pritom vyzeralo, že bude hviezdou prvej veľkosti a bude si žiť rozprávkový život. „Bola to úžasne talentovaná speváčka s nádherným hlasom a vynikajúcou vizážou. Myslím, že keby bola v Londýne alebo v New Yorku, dosiahla by celosvetovú popularitu ako speváčka, herečka aj fotomodelka,” zdôraznil aj jej niekdajší fotograf Miloš Schmiedberger.

Galéria fotiek (4) Iveta Bartošová

Zdroj: Miloš Schmiedberger

Ako dodal v rozhovore pre Expres.cz Bartošová bola nielen fotogenická, ale aj veľmi disciplinovaná. To sa však, bohužiaľ, časom zmenilo. „S jej narastajúcimi úspechmi stúpalo aj jej sebavedomie, ktorého mala viac než dosť, čo sa postupne prejavilo na jej správaní,” prezradil Schmiedberger.

Iveta vraj časom prestala počúvať svojho manažéra Ladislava Štaidla, pretože si myslela, že sama vie najlepšie, čo je pre ňu dobré. A evidentne si "dovolila" aj isté maniere veľkej hviezdy. „O tretej bola plánovaná zvuková skúška, na ktorú Iveta neprišla. Prišla až tesne pred začiatkom koncertu a zmyslela si, že začne skúšať. Povedal som jej, že to nepôjde, pretože usporiadatelia otvorili sálu a už tam začali chodiť prví fanúšikovia. Ona tam spravila neuveriteľnú scénu, vletela do šatne a zavrela sa tam,” zaspomínal si na jednu z mnohých príhod, kedy sa so speváčkou nedalo nijako dohodnúť.

Bartošová nechcela nikomu otvoriť dvere a keď ju prišli skontrolovať neskôr, už v šatni nebola. Fanúšikom teda zaklamali, že stratila hlas, a preto sa koncert neuskutoční. „Hľadali sme ju tri či štyri dni a ja som z toho mal pekný problém,” uviedol Schmiedberger s tým, že po tomto excese už ukončil s umelkyňou spoluprácu.

Galéria fotiek (4) Iveta Bartošová

Zdroj: ČT

No vyjadril sa aj k jej osobnému životu. Podľa jeho názoru bol Ivetinou pravou láskou Peter Sepéši, ktorý prišiel nešťastne o život, keď evidentne nerešpektoval spustené závory a jeho auto zmietol prechádzajúci vlak.

A neskôr už nebola úplne šťastná so žiadnym mužom. „Myslím si, že mala svoje veľké osobné sny o svojom súkromnom živote. Túžila po veľkej láske a partnerovi, ktorý ju bude milovať a podporovať, a to si myslím, že bol ten zásadný problém. Aj keby jej partneri dali tú najväčšiu lásku, nebolo to všetko, čo si ona vo svojich myšlienkach predstavovala,” uviedol fotograf k tomu, čo ju mohlo dohnať k samovražde.