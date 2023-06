Štaidlova exmanželka bez servítky: Bartošová bola primitívna, blbá... ZLATOKOPKA!

PRAHA - Speváčka Iveta Bartošová chodila s hudobníkom a skladateľom Ladislavom Štaidlom v čase, keď bol ženatý. Bol to jediný muž, s ktorým mala dieťa. On si však potomka vôbec neželal. A jeho exmanželka Aňa Štaidlová sa v aktuálnom rozhovore vyjadrila o svojej sokyni naozaj nevyberane.

Keď Aňa Štaidlová spoznala svojho budúceho manžela, mala pocit, že je to arogantný snob, ktorý si užíva s dievčatami a potom ich odkopne. Chcela mu to oplatiť rovnako. „Ja ho zblbnem a potom mu ukážem, ako to robia s tými dievčatami,” povedala v relácii Face to Face aj s narážkou na Ladislavovho brata Jiřího.

Nakoniec z toho bol vzťah, ktorý trval päť rokov a keď otehotnela, vzali sa. Nie však žiadnym tajomstvom, že Ladislav Štaidl nebol svojej manželke verný. „Domov si to nevodil. A keď bol tri nedele na zájazde, ja som to neriešila, to by som nič iné nerobila. Mala som na starosti 3 deti, celý dom, kde nebola pitná voda, keď sme sa tam nasťahovali...” skonštatovala veľmi vecne.

Jednou z jeho známostí bola aj Iveta Bartošová. Cez týždeň s ňou žil v Prahe a na víkendy sa vracal k rodine. „Keď som mu hovorila: Prosím ťa, máš teraz tu Bartošovú, poď sa rozviesť, tak: Ja nechcem, nájdi si tiež niekoho. Pretože vedel, že keby som to urobila, ona ho dostane. To by bola jeho smrť. To som mu zas nemohla urobiť. Ja som sa rozviedla, až keď ona od neho utiekla, dva roky po tom,” komentovala tento milostný trojuholník Štaidlová. „Ja neriešiteľné problémy neriešim,” dodala.

V relácii vyjadrila aj svoj nie príliš lichotivý názor na Ivetu. „Ona bola taká pudová. Jednak bola primitívna a potom bola pudová. Také to „kvôli tebe sa zabijem“, ja nechápem, že si to on nechal,” čudovala sa.

Ako priznala, Štaidl bol s Bartošovou istý čas šťastný, ale deti s ňou nechcel, veď doma mal tri. A keď napriek všetkému otehotnela, posielal ju na potrat. „A v tom ja vidím tu blbosť a naivitu. Veď keď mi niekto povie, že so mnou nechce mať dieťa a že mi naň nič nedá – aj keď bola blbá, naivná a pudová, tak predsa vie počítať do troch. Ja si myslím, že to je trošku ako zlatokopka, potrebovala dediča,” vyhlásila Štaidlová.

Aňa nikdy netajila, že v čase, keď si jej muž začal s Ivetou, myšlienka, že o neho príde, pre ňu nebola žiadnym strašiakom. Ako teraz prehlásila, od rozvodu je celý čas slobodná a spokojná.