FOTO z Let's Dance: Brutálne SEXI moderátorka správ a markizácke nevesty... PREBOHA!

Zdroj: TV Markíza

BRATISLAVA - Včera sa Incheba opäť rozžiarila. Siedme kolo Let's Dance bolo venované hudobným legendám, ktorým súťažiaci vzdali poctu svojimi tancami. Svojich favoritov prišlo podporiť množstvo známych celebrít. Nechýbali ani známe markizácke tváre. Medzi nimi napríklad aj moderátorka hlavných správ Zuzana Čimová, ktorej to nesmierne pristalo. A do hľadiska zavítali aj nevesty zo šou Ruža pre nevestu, ktoré to celkom prepískli. Aha!