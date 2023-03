Takúto NENÁVISŤ Markíza dlho nezažila: Nedá sa na ňu dívať… Už ju VYRAZTE!

Katarína Talanová pôsobila na divákov rozpačito už od samého začiatku. Už z jej vizitky na úvod bolo jasné, že sebavedomia má na rozdávanie, zatiaľ čo o nejakej skromnosti veľmi nemohla byť reč. Sebavedomá plavovláska dokonca pred pár rokmi vymetala rôzne talentové súťaže, kde sa svojím umením snažila zapôsobiť a zviditeľniť.

A vyzerá to tak, že práve tátou šou jej slávu naozaj prinesie. Lenže, asi nie zrovna v tom pozitívnom zmysle. Svojská Katka, ktorú podľa jej vlastných slov "Boh neobdaril len talentom, ale aj krásou," už počas Ruže pre nevestu vytočila nielen ostatné súťažiace ženy, ale aj väčšinu divákov, no a nadšení z nej podľa všetkého nie je ani samotný Tomáš Tarr.

Bolo vidno, že z rande, ktoré Katarína vďaka bielej ruži uchmatla konkurentke Virgínii, Tomáš nebol práve nadšený. A z piesne, ktorú neustále omieľala, už vôbec nie. „Na začiatku som mal pocit, že tá pieseň, ktorú zložila, bola naozaj pre mňa. Teraz si myslím, že tá pieseň bola možno preto, aby sa ukázala ako speváčka pred kamerou v telke," vyjadril sa o sebavedomej blondínke, ktorej celý čas nedochádzalo, že Tomáš z ich rande nie je taký nadšený, ako ona.

„Ja mám rád ľudí, ktorí sú viac úprimní, spontánni a sami sebou. Ja som sa necítil sám sebou pri Katke. To je dosť problém. U Katky neviem niekedy, čo si mám myslieť, pretože mám taký pocit, že ona ako keby to všetko hrala," zneli jeho komentáre na adresu Kataríny, ktorá napokon z rande odišla bez ruže imunity. A to, že spoločná schôdzka nedopadla vôbec dobre, zjavne dochádzalo každému, okrem nej samotnej...

Po stretnutí si ju doberali aj samotné dievčatá, pred ktorými vystupovala mimoriadne sebavedome, dokonca si niektoré momenty zo stretnutia s Tomášom prekrútila, aby vyzneli v jej prospech. A zvyšné súťažiace na to, samozrejme, prišli. To, že sa do nej obuli, si však Katarína pred kamerami obhajovala tým, že je pre ne skrátka silnou konkurenciou. Jej sebavedomé slová, v ktorých absolútne absentovala sebareflexia, niektorých divákov totálne rozosmiali, iných zasa vytočili do extrému.

„Myslím, že dievčatá idú akože extrémne po mne a myslím si, že je to aj tým, že som veľmi silná žena. Priebojná, inteligentná a že som pre ne veľmi silný súper," vyjadrila sa Katarína, ktorá divákov svojimi neskromnými slovami rozčúlila veľké množstvo divákov. „Toľkokrát zas o sebe povedala, že je speváčka, že to je už naozaj veľmi okaté, ako sa nasilu potrebuje zviditeľniť v TV. Reálne jej neverím ani pol slova o láske a násklonnosti k Tomášovi... Správne ju odhadol," bavia sa v diskusii diváci šou Ruža pre nevestu.

„Čo to je za slávnu speváčku, keď sa toľko prezentuje? Pozná ju niekto? Tak sebavedomá, že dovidenia..." či „Ježiš, ja som sa normálne musela prestať dívať, keď bola na obraze. Toľko fejkového sebavedomia a hranej dôležitosti. Už ju konečne vyrazte, nedá sa na ňu pozerať a už vôbec nie ju počúvať," hromžia diváci, ktorí si Katarínu podali ako už dávno nikoho a na jej adresu by ste len ťažko našli aj nejaký pozitívny komentár. A čo vy, aký je váš názor na túto kontroverznú účastníčku šou Ruža pre nevestu?