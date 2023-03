Emma Drobná priznala ŤAŽKÉ obdobie: Návštevy TERAPEUTA!

Emma nedávno prijala pozvanie do podcastu Zoznam:sa, kde počas hodiny porozprávala veľa o svojej práci, ale takisto aj súkromí. Keďže je víťazkou Superstar 2015, na pretras prišla aj táto téma. O jednu z najobľúbenejších slovenských speváčok sme totiž takmer prišli. Stopku dostala rovno v prvom kole.

„Na tých predcastingoch som dostala kvapky. Najprv ma poslali hneď preč. Že farbu hlasu si... Ale ostatné zle, nepostupuješ, čau. Tak som odchádzala a ako som kráčala preč, prišiel ten druhý, to bol Boris Pršo. A že mne si sa páčila, mala by si ísť ďalej,“ prezradila pikošku o tom, ako sa takmer nestala jedným z absolútne najúspešnejších víťazov tejto šou.

A hudbe sa odvtedy venuje naplno. Avšak aj napriek tomu, že robí to, čo najviac miluje a klape jej to aj vo vzťahu s jej partnerom Filipom Šebom, bežné starosti a smútok sa jej nevyhýbajú. Emma priznala, že pred rokom prežívala mimoriadne náročné obdobie. A problémy ju doviedli do momentu, kedy sa rozhodla, že potrebuje pomoc odborníkov.

O tejto téme sa ale absolútne nehanbí rozprávať. Práve naopak. Speváčka hovorí, že návšteva terapeuta je to najlepšie, čo môže v ťažkých chvíľach človek urobiť. „Chodím na terapiu,” povedala Emma, keď sa jej moderátor Filip Lehotský spýtal, čo je jej najväčšou psychohygienou. „Ja to považujem za veľký luxus, že môžem. Už nejaký rok... A je to jedna z tých najlepších investícií, čo človek pre seba môže urobiť,” vyjadrila sa talentovaná brunetka.

Zlé obdobie mala vraj vyše roka. „Nerozumela som tomu... Teraz, keď nemám svoj deň, poviem si, že je to úplne okej. Môžem ho nemať dobrý. A tým pádom sa mi nespustí kolotoč tej úzkosti a obviňovania alebo tie procesy, ktoré sú bežné a utápanie sa v tom. Poviem si, že je to okej a prijmem to. Kedysi by som to brala ťažšie ako dnes,” opísala.

A čo robí, keď sa cíti zle? „Ako prvé si poviem, že je to okej. Nedávam na seba ten tlak, že musím byť hneď šťastná. A mám rada samotu vtedy. Alebo byť s najbližšími. A rada varím. To je pre mňa super terapeutická forma, taká ukľudňujúca,” prezradila Emma.

Ak vás zaujíma viac pikošiek z jej súkromia, ale aj práce a radi by ste vedeli, ako zvládala Superstar a prečo volala Martine Schindlerovej s otázkou na Tomáša Bezdedu, pozrite si podcast Zoznam:sa!