Dara UZAVRELA KONFLIKT s Popovičom: TOTO je dôvod, prečo ho nepozvala na koncert!

Koncom januára zorganizovala Dara Rolins v pražskej O2 aréne koncert, ktorý spôsobil obrovský rozruch. Speváčka sa postarala o šou, za akú by sa nehanbili ani najväčšie svetové hviezdy a aby bolo všetko dokonalé, k veľkolepej udalosti si prizvala aj mnohých svojich kolegov z hudobnej scény vrátane svojho bývalého partnera Patrika Rytmusa Vrbovského, s ktorým odpálila hit Párty DJ. Mnohých ale prekvapilo, keď pieseň Nebo, peklo, raj odspievala so speváčkou Tinou. Pôvodne totiž ide o duet s Tomim Popovičom... A potom vznikol konflikt.

Podľa slov Dary jej Tomi po koncerte napísal správu, kde jej dal jasne najavo, že to, že ho k duetu neprizvala, sa ho celkom dotklo. Jeho sms-ku označila ako "nechutnú slohovú prácu". „Ale pretože ma to u Tomiho vlastne neprekvapilo, neriešim. Odporučila by som mu vymeniť psychiatra a dať sa konečne do zenu. Nechápem, že môže byť taký talentovaný človek taký nenávistný a dlhodobo frustrovaný. Na jeho mieste by som sa sústredila na to, čo získal, nie, čo stratil,” vyjadrila sa vtedy Dara pre Nový čas.

Keď sme Popoviča oslovili, Daru vyzval, aby teda spomínanú konverzáciu ukázala. „Ak má byť automaticky bez dôkazov vnímané ako pravda, že som Dare poslal sms "plnú urážok", nech tú osobnú sms pokojne celú zverejní a nech prípadne aj zvýrazní boldom tie urážky, ktoré tam videla. Ja som ich tam neregistroval,” povedal nám a dodal, že Daru ako umelkyňu rešpektuje a uznáva, ale to, že ho takto odignorovala, ho naozaj zamrzelo.

Upozorňoval vtedy na to, že on na koncert pozvaný nebol, ale jeho hudba áno. „Pre svoje účely spravila Dara z duetu Nebo, Peklo, Raj sólovú pieseň, pričom sama súhlasila s podobou songu, ktorý ale je duet. Keďže toto všetko je pravda, tak Dare asi neostávalo nič iné, než presunúť pozornosť verejnosti na to, že som jej teda poslal sms "plnú urážok," povedal po koncerte pre Topky.

Aktuálne celú vec definitívne uzavrela samotná Dara. Tá sa v rozhovore pre web markiza.sk vyjadrila, prečo si na hit Nebo, peklo, raj povolala radšej Tinu. A tieto slová Tomiho zrejme veľmi nepotešia... „Vôbec som si na neho ani nespomenula, prepáč. Ale my tú pesničku vlastne spolu nespievame už roky. Ja ho registrujem a viem, samozrejme, že je dokonalý autor, spevák, skladateľ,” začala Dara, ktorá potom ozrejmila, ako to medzi nimi je.

„Nemáme spolu žiaden priateľský vzťah, nie sme v kontakte. A na tú pesničku na všetkých svojich vystúpeniach podobne, ako Párty DJ-a si tiež nepozývam Patrika na každé vystúpenie. Jednoducho mi prišlo, ako spoluautorke a interpretke tej pesničky, že je to slobodná vôľa, s kým si ju zaspievam, kde si ju zaspievam… Prišlo mi to úplne malicherné celé to, čo sa potom stalo a dialo z jeho strany. Takže som to vlastne nepochopila,“ uzavrela popová diva kauzu s Popovičom.

