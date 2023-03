Sexi moderátorka prekvapila ZMENOU imidžu: Dlhé vlasy sú fuč… Išla úplne NAKRÁTKO!

Pre radikálnu premenu svojho zovňajšku sa rozhodla slovenská moderátorka televízie Markíza Diana Hágerová, dlhoročná partnerka obľúbeného moderátora Romana Juraška. Dvojnásobná mamina podstúpila doteraz azda najväčšiu zmenu, akú kedy spravila.

„Dnes prišiel opäť ten deň, keď som svoju hrivu poriadne skrátila,“ začal príspevok bývalej dlhovlásky. Ak by ste si mysleli že išlo len o akýsi rozmar alebo úlet, tak ste na omyle. „Zhruba pred dvoma rokmi som sa rozhodla nechať vlasy narásť do dĺžky vhodnej na darovanie pre projekt Vystrihaj sa Slovensko, kde vlasy od darcov následne spracujú a vytvoria parochňu pre onkologickú pacientku zdarma,“ uviedla dôvod, prečo sa rozhodla pre takú zásadnú zmenu. Tak tomu sa povie naozaj šľachetný čin a klobúk dolu pred jej skutkom.

Dnes už štýlová krátkovláska sa takýmto spôsobom rozhodla pomôcť a vyzýva aj ostatných, aby sa nebáli a nabrali odvahu spraviť rovnako dobrú vec. Moderátorka samozrejme zverejnila aj fotografie pred a po a ten rozdiel je až neuveriteľný.

V jej prípade to nebolo po prvýkrát, čo sa zapojila do tohto projektu, no jednoznačne je to pre ňu najkratší strih, aký kedy mala. Na svojom Instagrame ním vyvolala ošiaľ a kolegovia z brandže aj fanúšikovia ju zasypali pozitívnymi komentármi.