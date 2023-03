Intímne PRIZNANIE porotcu SuperStar: Jeho PRVÝ SEX... Takmer sa rozplakal!

Ako sa hovorí, všetko je raz po prvýkrát a na svoj prvý erotický zážitok si zaspomínal aj český spevák Matěj Ruppert. Bývalý porotca Superstar sa počas poslednej epizódy talkshow 7 pádů Honzy Dědka na TV Prima priznal k tomu, ako prišiel o svoje panictvo.

Jeho intímne priznanie zarazilo aj samotného moderátora Honzu. Nič totiž tejto téme ani len nenasvedčovalo. Spevák sa totiž v spomienkach vrátil v čase do školských lavíc. „Mám strednú pedagogickú školu. Mohol som byť vychovávateľ na intráku, učiteľ v materskej škole a keby som si urobil právnu nadstavbu, tak aj dozorca,“ začal svoj príbeh umelec a potom to prišlo. „Peďág bol výborný. Na tri ročníkové triedy, asi na 100 žiakov, nás bolo asi iba 5 chlapcov. No, prišiel som tam o panictvo so štvrtáčkou, v prváku,“ pochválil sa umelec.

No zjavne veľká sláva to nebola a keď sa ho moderátor spýtal, či to stálo zato, jeho odpoveď dala tušiť, že to bolo viac než rozpačité. „Asi by som to nehodnotil. Mal som čo robiť, aby som sa nerozplakal. Bol som oveľa nervóznejší, než keď som hral pred vypredanou Lucernou,“ opísal svoj prvý pohlavný styk.

No každopádne si na to dodnes s humorom spomína a je rád, že v tom čase si vybral skúsenejšiu a staršiu partnerku. „Zvolil som dobrú stratégiu, štvrtáčku, ktorá tak nejako všetko zariadila,“ poznamenal spevák, ktorý v tom období skúsenosti čerpal aj z pornografie, no – ako aj sám uviedol – v tom čase to bolo úplne zbytočné.

„Všetky predobrazy, ktoré som videl v nejakých obstarožných pornografických materiáloch, mi v tej chvíli boli k ničomu. Viem, že to bolo u nás na chate v Skalici. Rozišiel som sa s ňou chvíľku pred jej maturitou, čo som asi mohol počkať... Od tej doby som sa so Šárkou nevidel,“ zalovil v pamäti Matěj. A čo vy, pamätáte si na ten svoj prvý sexuálny zážitok?