NOČNÁ MORA pre Cimarra: Kým tancoval v Let's Dance... Jeho maličká dcéra skončila na URGENTE!

BRATISLAVA - O včerajší program mali diváci televízie Markíza postarané. Po týždni sa na obrazovky opäť vrátila tanečná šou Let's Dance. Počas veľkolepého večera na parkete zažiarili mnohí, no fanúšikovia Skrytej vášne nedočkavo čakali na svojho Juana. Ten svoj tanečný výkon vylepšil a pri tanci doslova žiaril. Mnohí by však čakali, že ho aj tentokrát príde do Incheby podporiť jeho snúbenica Broňa Gregušová, no nestalo sa tak. S maličkou dcérou prežívala chvíle hrôzy na urgentnom príjme.