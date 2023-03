Tomáš Tarr z Ruže pre nevestu NEBOL vždy taký fešák: Takto vyzeral markizácky ženích KEDYSI!

BRATISLAVA - Už dnes večer sa diváci televízie Markíza dočkajú druhej časti šou Ruža pre nevestu. Ženíchovi Tomášovi Tarrovi (29) sa zúžil počet neviest na 15. Aj keď ho všetky vybrané ženy považujú za akéhosi sexsymbola, nie vždy to tak bolo. Takto vyzeral kedysi!

Tomáš Tarr sa do povedomia širšej verejnosti dostal vďaka markizáckej šou Ruža pre nevestu. Od minulého týždňa ho diváci televízie Markíza mohli vidieť v akcii. Aj keď jeho meno a vzhľad boli už známe pred štartom prvej časti, nevesty ani len netušili do čoho idú. 18 krások sa rozhodlo zabojovať o podnikateľovo srdce, aj keď ho nikdy predtým nevideli. Uvideli ho až po prílete do Turecka.

Televízia vybrala do šou úspešného podnikateľa a modela žijúceho v Thajsku, ktorý si už dlhšie nevie nájsť tú pravú. Práve to bol dôvod, prečo na túto ponuku kývol. Aj keď zo Slovenska odišiel pár rokov dozadu, rozhodol sa, že táto šou ho znovu spojí so svojou rodnou krajinou. Ako nám sám prezradil, thajské ženy ho žiadnym spôsobom neohúrili, a tak dal opäť šancu Slovenkám aj prostredníctvom tejto šou.

Spomínané ženy boli po prvom stretnutí z neho v nemom úžase. Veď povedzme si pravdu, Tomáš je určite veľký sympaťák a máloktorej by sa ako muž nepáčil. Krásky zhodnotili, že sa im Markíza trafila do vkusu a teraz je to už len v ich rukách, ako sa celá šou bude vyvíjať, a ktorá z krások mu učaruje.

No, ale nie vždy bol Tomáš taký fešák, ako je dnes. Markizácky ženích zverejnil záber spred pár rokov. Presnejšie ide o fotografiu, na ktorej má 14 rokov a vôbec sa na seba nepodobá. V minulosti nosil okuliare a ako pravému puberťákovi sa mu na tvári objavila sem-tam aj nejaká vyrážka. Ako sa hovorí, podnikateľ zostarol do krásy, veď pozrite sami.

