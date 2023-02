Veľká ŽIARLIVOSTNÁ scéna u moderátora Jopa: Manželka mu ZDEMOLOVALA byt!

BRATISLAVA - Určite to poznáte! Žiarlivostné scény vo vzťahoch vedia byť poriadne pestré. Svoje o tom vie aj moderátor Jozef Jopo Poláček (50), ktorému manželka (23) pri jednej z nich zdemolovala byt!

Jozef Jopo Poláček sa po hviezdnej kariére na Markíze odsťahoval do zahraničia, presnejšie išlo o Kubu, kde momentálne aj dlhé roky žije. Niet sa čomu čudovať, že moderátorovi učarovali tamojšie ženy. A preto tiež nie je žiadnym prekvapením, že aj jeho bývalá a terajšia manželka sú exotického pôvodu.

S prvou partnerkou Glendou má syna Joshuu. Žiaľ, po rokoch spolužitia sa od seba odlúčili. Nedokázali vzťah zachrániť a nakoniec sa aj rozviedli. Po rozvode sa na Kube zahľadel do mladučkej Elizabeth, ktorá mala v tom čase iba 19 rokov. Preskočila medzi nimi iskra a láska bola na svete.

Vyzerá to tak, že Jopo po rokoch hľadania našiel tú pravú. S exotickou kráskou má už tretie dieťa, ktoré sa im narodilo len nedávno. Pri tom, ako v januári odchádzali z pôrodnice, sa nám šťastných rodičov aj podarilo zachytiť. Moderátorova rodina je naozaj prekrásna a môže byť na ňu právom hrdý.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram

Avšak v začiatkoch ich vzťahu to mal moderátor naozaj pestré. Kubánky sú povestné svojou temperamentnou povahou, no a Jopo si to zažil aj na vlastnej koži. „Tieto ženy, ako moja manželka, ale aj celkovo ženy z Karibiku a latino, sú teda temperamentné, žiarlivé,“ prezradil v úvode novej relácie K-FUN, ktorú moderujú Alexander Štrba a Mário Gotti alias Ing. Vagimír a Doc. Hormón.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Rádio Viva

Moderátorov spomínanej šou, ktorá je vysielaná každú stredu po 22:00 na rádiu VIVA, hneď zaujímalo, akú najhoršiu žiarlivostnú scénu teda zažil. Ale kto by bol čakal od Jopa až takúto odpoveď? „V začiatkoch, poviem to, zdemolovala mi moja manželka byt,“ začal hneď zhurta. „Kompletne normálne?” reagovali zaskočene Inžinier a Docent.

„Tak akože bolo tam dosť toho skla. Moja žena je punkáčka, akože vážna. Mne sa páči to, že keď je treba, ona je schopná zobrať normálne kalašnikov alebo motorovú pílu, hocičo. Ona je normálne taká, že do akcie a ja to mám rád,“ zavtipkoval na záver.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram Rádio Viva

Ak sa chcete dozvedieť viac o Jopovom sexuálnom živote, pustite si stredajší diel relácie K-FUN, ktorý je už dostupný aj na Youtube. Budúcu stredu vysielanie naživo už ale na rádiu VIVA nezmeškajte! Môžete sa tešiť aj na ďalších známych hostí.